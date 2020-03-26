|
На один крючок и в светлое время суток. Какие ограничения на лов рыбы ввели в Минске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На водоемах начался нерест. На лов рыбы введен запрет и в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Полностью любительское рыболовство не запрещено, но есть ограничения – только на один крючок, в светлое время суток и обязательно с берега, без захода в воду. На одного рыбака – не более пяти килограммов улова в день. Добычу, которая превышает нормы, нужно отпустить. До конца запрета, 30 мая, нельзя ловить щуку, судака и сома.
Ольга Громович, специалист по связям с общественностью Госинспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси:
– Хочу поймать леща.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. На водоемах начался нерест. На лов рыбы введен запрет и в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Полностью любительское...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)