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Звезда из «Однажды в… Голливуде» показала страшно худые ноги

26.03.2020 21:54 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Звезда из «Однажды в… Голливуде» показала страшно худые ноги

В фильме «Однажды в… Голливуде» Маргарет Куэлли ходила в джинсовых микрошортах и выглядела в них весьма привлекательно. Однако теперь они смотрятся на ней совсем не так и даже довольно пугающе.


В фильме «Однажды в… Голливуде» Маргарет досталась безумная роль. Она сыграла «Кошечку» из банды Мэнсона. Именно она познакомилась с героем Брэда Питта и заманила его на ферму. К слову, в этом фильме актриса была в прекрасной физической форме. 

Недавно Маргарет попала в объектив журналистов. Судя по всему, с её фигурой не всё в порядке. Актриса превратилась в человека, стоящего на пороге анорексии. 

Возможно, виной всему стал стресс из-за резко нахлынувшей популярности. Ведь зачастую актрисы и модели в борьбе за востребованность вынуждены идти на крайние меры. 

ФОТО: Legion-media

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В фильме «Однажды в… Голливуде» Маргарет Куэлли ходила в джинсовых микрошортах и выглядела в них весьма привлекательно. Однако теперь они смотрятся на ней совсем...
 
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Газета Авангард
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