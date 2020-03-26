Звезда из «Однажды в… Голливуде» показала страшно худые ноги

Источник материала: ОНТ

В фильме «Однажды в… Голливуде» Маргарет Куэлли ходила в джинсовых микрошортах и выглядела в них весьма привлекательно. Однако теперь они смотрятся на ней совсем не так и даже довольно пугающе.





В фильме «Однажды в… Голливуде» Маргарет досталась безумная роль. Она сыграла «Кошечку» из банды Мэнсона. Именно она познакомилась с героем Брэда Питта и заманила его на ферму. К слову, в этом фильме актриса была в прекрасной физической форме.

Недавно Маргарет попала в объектив журналистов. Судя по всему, с её фигурой не всё в порядке. Актриса превратилась в человека, стоящего на пороге анорексии.

Возможно, виной всему стал стресс из-за резко нахлынувшей популярности. Ведь зачастую актрисы и модели в борьбе за востребованность вынуждены идти на крайние меры.

ФОТО: Legion-media

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram