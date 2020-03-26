Какие цветы посадить на балконе: выбираем растения в зависимости от расположения окна

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Опытные садоводы и простые любители флоры в период рассады задаются вопросом: какие цветы посадить на балконе? Редакция TAM.BY решила поделиться проверенными советами для тех, кто хочет облагородить балкон живыми растениями. Сохраните, чтобы не потерять! Выбирая, какие цветы можно вырастить на балконе, необходимо учитывать характеристики отдельных видов растений: свето- и теплолюбивость, устойчивость к холодам. Это обусловлено особенностями строения растений.

Цветы для южной стороны балкона



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

На солнечной стороне хорошо будут себя чувствовать теплолюбивые цветы, которые легко переносят засуху и не страдают от прямых солнечных лучей. К таким растениям относятся следующие подвиды.

Герань. Это растение будет радовать цветением своего хозяина не только весной, но все лето. Герань обожает солнечный свет и даже усиливает рост и раскрытие цветов под теплыми (но не жаркими) лучами. В условиях нашего климата взрослый цветок вырастает из семян за 4−5 месяцев. Может существовать без пересадки до 15 лет, бывает светолюбивых и тенелюбивых подвидов.

Светолюбивые сорта: гималайская, великолепная, далматская, пепельная.

Суккуленты. Родиной этих растений являются географические пояса с засушливым климатом. Суккуленты состоят из специальных тканей, запасающих воду, «экономия» влаги происходит за счет сокращенного количества дыхательных устьиц. Растения вырабатывают защитные пигменты красного или коричневого цвета, предохраняющие от «ожогов».

Сорта суккулентов: эхеверия, хавортия, эониум, пахифитум, алоэ.

Портулак. Относится к цветам для южной стороны балкона, неприхотливым к частым поливам и обильно влажной почве. Это однолетнее растение с мясистым коричневым корнем, запасающим влагу. В диком мире портулак растет на песчаных отмелях, вдоль рек и полей. Основной период цветения приходится на промежуток с июня по сентябрь.

Сорта портулака: фламенко, черри, крем, каламбур, портулак алый.

Цинния. Выбирая, какие цветы можно вырастить на балконе с солнечной стороны, обратите внимание на циннию. Это устойчивое к жаре растение с яркими цветами от желтого до алого и лилового цвета. Листья с густой опушенностью и не любят прямого попадания воды. Цветение происходит в период с середины июня до заморозков.

Сорта циннии: изящная, хризантемовая, лилипут, узколистная.

Цветы для восточной стороны балкона



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Цветы для восточной стороны балкона принимают солнечные лучи в первую половину дня (на восходе). Это позволяет растениям получать щадящую дозу солнца, а неуверенному новичку дает возможность высаживать цветы без знаний нюансов садоводства.

Маргаритка. Миниатюрное одно- и многолетнее растение, которое естественным путем произрастает на полях Средиземноморья. Выращивается в любой питательной почве и при достаточной освещенности, поэтому относится к неприхотливым цветам для балкона. Не переносит сильных морозов, поэтому в холода цветок лучше укрывать или убирать в отапливаемое помещение.

Сорта маргариток: простые, полумахровые, махровые.

Вербена. Выращивают цветок не только в открытом грунте на садовых клумбах, но и дома (в частности — на балконе). Растение отличается опушенными листьями и мелкими цветками в разной палитре: от белого до розового и темного-синего окраса. Переносит тепловые условия от устойчивой жары до заморозков в -2 и -3°С, поэтому цветет с июня по ноябрь.

Сорта вербены: пастораль, пинк, бургунди, идеал.

Бархатцы. Неприхотливые цветы для балкона из солнечной Мексики, где растение используют как украшение сада, в качестве приправы или чая. Цветы уверенно переносят жару и даже ветер — этому способствуют особенности строения стебля и корней. Для домашнего цветоводства обычно используют гибридные сорта.

Сорта бархатцев: мексиканские, африканские, французские.

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