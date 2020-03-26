Как в ресторане: готовим яйцо пашот в микроволновке за 5 минут

Источник материала: ОНТ

Если вы хоть когда-нибудь готовили яйцо пашот, то тогда вы имеете представление о том, как выглядит такое быстрое и оригинальное яйцо. Обычно его подают на завтрак.

Знали ли вы, что можно приготовить яйцо пашот в микроволновке? К тому же это еще быстрее и проще, чем на обычной плите.

Для приготовления пашот вам понадобятся следующие продукты:

сырое яйцо

соль

вода

1. Подготовьте подходящую для микроволновки тарелку или кружку и налейте в неё воду

2. Добавьте щепотку соли и перемешайте воду до её растворения. Иногда в приготовлении пашот используется уксус. Но тогда яйцо кислит. Поэтому для этих целей больше подходит соль.

3. Осторожно разбейте яйцо, чтобы не повредить желток. Яйцо выльете в воду и поставьте в микроволновку на максимальную мощность на 2 минуты. Если белок схватился, то подождите полминуты, после чего можете его доставать.

4. Яйцо пашот в микроволновке готово! Поместите его на сито, чтобы стекла вода.

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