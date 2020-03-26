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Как в ресторане: готовим яйцо пашот в микроволновке за 5 минут
Источник материала: ОНТ
Если вы хоть когда-нибудь готовили яйцо пашот, то тогда вы имеете представление о том, как выглядит такое быстрое и оригинальное яйцо. Обычно его подают на завтрак.
Знали ли вы, что можно приготовить яйцо пашот в микроволновке? К тому же это еще быстрее и проще, чем на обычной плите.
Для приготовления пашот вам понадобятся следующие продукты:
1. Подготовьте подходящую для микроволновки тарелку или кружку и налейте в неё воду
2. Добавьте щепотку соли и перемешайте воду до её растворения. Иногда в приготовлении пашот используется уксус. Но тогда яйцо кислит. Поэтому для этих целей больше подходит соль.
3. Осторожно разбейте яйцо, чтобы не повредить желток. Яйцо выльете в воду и поставьте в микроволновку на максимальную мощность на 2 минуты. Если белок схватился, то подождите полминуты, после чего можете его доставать.
4. Яйцо пашот в микроволновке готово! Поместите его на сито, чтобы стекла вода.
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Если вы хоть когда-нибудь готовили яйцо пашот, то тогда вы имеете представление о том, как выглядит такое быстрое и оригинальное яйцо. Обычно его подают на завтрак....
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