|
Бетонная крышка упала на 9-летнюю девочку в Узденском районе: ребенок получил тяжелые травмы
Источник материала: ОНТ
9-летняя девочка в Узденском районе была травмирована,
25 марта вечером девочка во время игры присела и прислонилась спиной к бетонной крышке, которая была приставлена к канализационному кольцу. Крышка упала на нее. Ребенок с тяжелыми травмами доставлен в больницу. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.
На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа. Следователи установят причины произошедшего.
Фото: СК
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
9-летняя девочка в Узденском районе была травмирована, сообщается в Telegram-канале СК. 25 марта вечером девочка во время игры присела и прислонилась спиной к бетонной...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)