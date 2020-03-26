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Бетонная крышка упала на 9-летнюю девочку в Узденском районе: ребенок получил тяжелые травмы

26.03.2020 22:38 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Бетонная крышка упала на 9-летнюю девочку в Узденском районе: ребенок получил тяжелые травмы

9-летняя девочка в Узденском районе была травмирована, сообщается в Telegram-канале СК.

25 марта вечером девочка во время игры присела и прислонилась спиной к бетонной крышке, которая была приставлена к канализационному кольцу. Крышка упала на нее. Ребенок с тяжелыми травмами доставлен в больницу. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа. Следователи установят причины произошедшего.

Фото: СК

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9-летняя девочка в Узденском районе была травмирована, сообщается в Telegram-канале СК. 25 марта вечером девочка во время игры присела и прислонилась спиной к бетонной...
 
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Газета Авангард
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Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
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