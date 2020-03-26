Бетонная крышка упала на 9-летнюю девочку в Узденском районе: ребенок получил тяжелые травмы

Источник материала: ОНТ

9-летняя девочка в Узденском районе была травмирована, сообщается в Telegram-канале СК.

25 марта вечером девочка во время игры присела и прислонилась спиной к бетонной крышке, которая была приставлена к канализационному кольцу. Крышка упала на нее. Ребенок с тяжелыми травмами доставлен в больницу. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа. Следователи установят причины произошедшего.

Фото: СК

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