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Карантин: когда и при каких условиях эта мера эффективна? Мнение представителя ВОЗ в Беларуси

26.03.2020 22:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Карантин: когда и при каких условиях эта мера эффективна? Мнение представителя ВОЗ в Беларуси

Тотальный карантин – эффективная мера или банальный популизм? О том, насколько эффективна подобная мера и в какой ситуации её следует применять, в эфире передачи «Марков. Ничего личного» рассказал представитель Всемирной организации здравоохранения в Беларуси Батыр Бердыклычев. 

Бердыклычев отметил, что ВОЗ активно занимается сбором и анализом данных, для того чтобы понять, какие меры предпринимаются каждой отдельной страной и насколько эти меры эффективны. Однако решение о введении карантина всегда остается за правительством страны. 

«И здесь рекомендация ВОЗ для всех стран мира, в том числе и для Беларуси, достаточно четкая. Такие меры необходимо принимать, когда этого действительно требует эпидемиологическая ситуация, а именно: наличие признаков устойчивой местной передачи инфекции среди населения», – подчеркнул Бердыклычев, добавив, что страны принимают подобные решения исходя из множества факторов, в том числе и возможностей системы здравоохранения. 

Представитель ВОЗ также поделился опытом общения с коллегами из Албании, где еще до достижения первой сотни заболевших были введены жесткие карантинные меры. Так вот причиной введения подобных мер стало огромное количество трудовых мигрантов, возвращающихся на родину, после введения карантина в Италии, нехватка койко-мест в больницах, тестов и лабораторных возможностей. Поэтому, как отметил чиновник, принятие подобных мер является реальной оценкой собственных возможностей. И, согласно оценке и рекомендациям ВОЗ, в Беларуси необходимости в подобных мерах нет. 

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».


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Тотальный карантин – эффективная мера или банальный популизм? О том, насколько эффективна подобная мера и в какой ситуации её следует применять, в эфире передачи...
 
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Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
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