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Маргарита Симоньян потеряла ребенка на ранней стадии беременности
Источник материала: ОНТ
Российская телеведущая и журналист Маргарита Симоньян, которая забеременела спустя четыре месяца после родов, потеряла ребенка на раннем сроке. Об этом она
«Я потеряла ребенка. Какое-то время побуду наедине со своей болью. Спасибо за понимание», – написала Симоньян.
Подписчики телеведущей высказали ей слова поддержки в комментариях, пожелав сил и крепкого здоровья.
Напомним, о своей
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Российская телеведущая и журналист Маргарита Симоньян, которая забеременела спустя четыре месяца после родов, потеряла ребенка на раннем сроке. Об этом...
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