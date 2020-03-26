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Маргарита Симоньян потеряла ребенка на ранней стадии беременности

26.03.2020 22:46 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Маргарита Симоньян потеряла ребенка на ранней стадии беременности

Российская телеведущая и журналист Маргарита Симоньян, которая забеременела спустя четыре месяца после родов, потеряла ребенка на раннем сроке. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

«Я потеряла ребенка. Какое-то время побуду наедине со своей болью. Спасибо за понимание», – написала Симоньян.

Подписчики телеведущей высказали ей слова поддержки в комментариях, пожелав сил и крепкого здоровья.

Напомним, о своей четвертой беременности Симоньян сообщила 16 марта. Тогда она призналась, что не ожидала так быстро забеременеть после родов, но аборт делать не намерена, поскольку для нее это неприемлемо.

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Российская телеведущая и журналист Маргарита Симоньян, которая забеременела спустя четыре месяца после родов, потеряла ребенка на раннем сроке. Об этом...
 
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Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
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Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
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