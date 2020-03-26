Маргарита Симоньян потеряла ребенка на ранней стадии беременности

Источник материала: ОНТ

Российская телеведущая и журналист Маргарита Симоньян, которая забеременела спустя четыре месяца после родов, потеряла ребенка на раннем сроке. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

«Я потеряла ребенка. Какое-то время побуду наедине со своей болью. Спасибо за понимание», – написала Симоньян.

Подписчики телеведущей высказали ей слова поддержки в комментариях, пожелав сил и крепкого здоровья.

Напомним, о своей четвертой беременности Симоньян сообщила 16 марта. Тогда она призналась, что не ожидала так быстро забеременеть после родов, но аборт делать не намерена, поскольку для нее это неприемлемо.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram