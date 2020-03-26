Семья советского чиновника продает квартиру в доме, где жил Машеров. Цена - 255 тысяч долларов

Источник материала: Tut.by

Семья председателя государственного комитета по профессионально-техническому образованию при Совмине БССР Льва Максимова выставила на продажу принадлежавшую ему квартиру. Находится это жилье в элитном доме, где жили Машеров и Сурганов. Как оно выглядит и какие истории с ним связаны, рассказывает и показывает Realt.by .





Что это за дом?

Дому на Красноармейской, 13 почти 60 лет, а по уровню комфорта он даст фору некоторым новостройкам Минска. Малоэтажка стоит в самом центре столицы — возле Администрации президента. Но во дворе тишина, поют птицы, бегают белки. Целый парк отделяет жилое здание от улицы, а ландшафт возвышает над всем, что есть вокруг.













Это единственное здание в Беларуси, построенное по такому необычному проекту. Материал стен — кирпич, высота потолков — почти три метра. Двор-парк огорожен забором, но замка на воротах нет — при желании пройти может любой. При этом на доме установлены камеры видеонаблюдения.













На территории разбит сад, растут полувековые деревья, голубые сосны, грецкий орех и другие редкие растения из коллекции Ботанического сада. Всего в доме 22 квартиры, две из которых — двухэтажные.

— Если обратить внимание, то на каждом торце дома есть парадные. Это отдельные входы в квартиры первого секретаря ЦК КПБ Петра Машерова и председателя Президиума Верховного Совета БССР Федора Сурганова. Обе квартиры двухэтажные, с дубовыми лестницами, каждая имеет собственный вход. Есть версия, что номенклатурная «верхушка» жила на верхнем уровне, а нижний этаж использовался под персонал, кухню, охрану, — рассказывает специалист по недвижимости АН «Престиж» Александр Паркалов. — Насколько мне известно, дочь Машерова продала часть большой квартиры, оставив себе один из уровней. О судьбе квартиры Сурганова мне неизвестно.



Вход в квартиру Федора Сурганова



Вход в квартиру Петра Машерова

— Проект этого дома родился благодаря одному из путешествий Кирилла Мазурова. Как-то они отдыхали в Карловых Варах с супругой, были у кого-то в гостях, и жене Кирилла Трофимовича очень понравился такой дом. В итоге проект повторили на родине, — говорит сын Льва Максимова Андрей Львович. — В одном из торцов дома была его квартира, с другой стороны — Сурганова. Позже в квартире Мазурова поселилась семья Машерова.

Однако не только номенклатурной элите повезло жить в статусном доме. Любопытно, но в свое время жилье здесь в качестве служебного получили обычные люди, среди которых были дворник и сантехник. Позже они успешно приватизировали квартиры, став собственниками недвижимости наравне с элитой партийной советской номенклатуры.





При заселении стандартные квартиры выглядели схоже — на полу паркет, непривычно большие окна, оборудованная кухня, обои на стенах и люстры в каждой из комнат. Именно в такую квартиру в 1964 году въехал Андрей Львович со своими родителями.

— Внизу, где подвал, была прачечная. Помню, поставили там три или четыре стиральные машины, не такие как сейчас, конечно, простые. Но история в том, что там была дверь, которая была заперта изнутри. В детстве это будоражило прилично, вся ребятня только и думала, что там находится. До сих, к слову, точно никто и не знает.





Подъезды сквозные, двери дубовые — с тех самых времен, холлы гигантских масштабов с гранитными лестницами. В каждом подъезде не больше 8 квартир, некоторые объединены.

Как выглядит квартира

Лев Максимов награжден многими орденами и медалями СССР И БССР: 2 ордена «Знак Почета», орден Трудового Красного Знамени, 6 медалей, из них 2 медали «За трудовую доблесть» и другие. Кроме того, Максимов — отличник профтехобразования СССР, ветеран труда. По работе встречался с Фиделем Кастро, был лично знаком с Юрием Гагариным.



Лев Максимов и Юрий Гагарин

«Четырешка» семьи Максимовых находится на верхнем этаже дома. Площадь квартиры небольшая — 78 квадратных метров, при этом «нарезка» очень интересная.





В квартире есть гостиная, площадью 23 «квадрата», кухня — 8 квадратных метров, и три разнообразные комнаты от 6,5 до 13,77 квадратного метра. Так как дом кирпичный, большинство межкомнатных перегородок не несущие, поэтому при желании пространство можно обыграть иначе.

















И немного о Машерове и Сурганове

Окна квартиры выходят на обе стороны дома, на уровне глаз — только ветки деревьев. За забором виднеется столичная школа № 4. Именно здесь учился Андрей Львович. Из детских воспоминаний — порка за курение.

— Для нас, детей, жизнь в одном доме с такими влиятельными людьми не была сложной. Как сейчас помню: Сурганов — дядя Федя, Машеров — дядя Петя. Оба — приятные, воспитанные, обаятельные люди. Это были совершенно обычные соседские отношения, кроме того — все взрослые всегда были на работе, мы, дети, их почти не видели.





Помню, в 10-м классе у нас директриса сменилась и поймала меня за курением. Завела в кабинет и отчитывает: «Ладно куришь, но ты курил под окнами председателя Президиума Верховного Совета Федора Анисимовича Сурганова!», я говорю: «Дяди Феди, что ли?». Она опешила, конечно, но сосед же, — улыбается Андрей Львович.

Вместе с тем за порядком в номенклатурном доме следили. С торцов малоэтажки были установлены даже милицейские будки. Жильцов милиция особо не пугала, но гостей — бывало:

— Помню студентом приехал на такси домой, говорю водителю: «Заезжай во двор, я подымусь и деньги вынесу». А он как милиционера увидел — сразу «по газам», уехал даже без оплаты.





С тех пор в доме многое поменялось: кто-то из бывших собственников продал недвижимость и уехал, в других сменились поколения. Территория дома больше напоминает парк, чем жилой двор.

Купить «четырешку» в номенклатурном доме можно за 255 тысяч долларов. На сегодня это единственная квартира, которую можно купить в доме на Красноармейской, 13.