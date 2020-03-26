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Гражданский кодекс перевели на белорусский язык
Источник материала: ОНТ
Гражданский кодекс перевели на белорусский язык. Об этом
Экспертный совет по вопросам перевода законодательных актов на белорусский язык уже одобрил перевод текста. Также совет рекомендовал его для размещения на Национальном правовом интернет-портале.
Напомним, что Гражданский кодекс является одним из самых объёмных законодательных актов страны. Он содержит в себе 1153 статьи. Они объединены в восемь разделов.
В этом году также в планах перевод Трудового кодекса, Кодекса о земле и Жилищного кодекса.
Ранее уже были подготовлены переводы на белорусский язык Кодекса о браке и семье, а также Избирательного кодекса. С их содержанием можно ознакомиться на портале Pravo.by.
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Гражданский кодекс перевели на белорусский язык. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию Национального правового интернет-портала. Экспертный совет по...
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