Источник материала: ОНТ

Гражданский кодекс перевели на белорусский язык. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию Национального правового интернет-портала.

Экспертный совет по вопросам перевода законодательных актов на белорусский язык уже одобрил перевод текста. Также совет рекомендовал его для размещения на Национальном правовом интернет-портале.

Напомним, что Гражданский кодекс является одним из самых объёмных законодательных актов страны. Он содержит в себе 1153 статьи. Они объединены в восемь разделов.

В этом году также в планах перевод Трудового кодекса, Кодекса о земле и Жилищного кодекса.

Ранее уже были подготовлены переводы на белорусский язык Кодекса о браке и семье, а также Избирательного кодекса. С их содержанием можно ознакомиться на портале Pravo.by.

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