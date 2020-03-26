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Гражданский кодекс перевели на белорусский язык

26.03.2020 22:42 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Гражданский кодекс перевели на белорусский язык

Гражданский кодекс перевели на белорусский язык. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию Национального правового интернет-портала. 

Экспертный совет по вопросам перевода законодательных актов на белорусский язык уже одобрил перевод текста. Также совет рекомендовал его для размещения на Национальном правовом интернет-портале. 

Напомним, что Гражданский кодекс является одним из самых объёмных законодательных актов страны. Он содержит в себе 1153 статьи. Они объединены в восемь разделов.

В этом году также в планах перевод  Трудового кодекса, Кодекса о земле и Жилищного кодекса. 

Ранее уже были подготовлены переводы на белорусский язык Кодекса о браке и семье, а также Избирательного кодекса. С их содержанием  можно ознакомиться на портале Pravo.by. 

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Гражданский кодекс перевели на белорусский язык. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию Национального правового интернет-портала.  Экспертный совет по...
 
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Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
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