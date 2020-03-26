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Игорь Карпенко: важен индивидуальный подход в вопросах здоровья и учебы студентов

27.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Игорь Карпенко: важен индивидуальный подход в вопросах здоровья и учебы студентов

К решению вопросов здоровья и учебы студентов нужно подходить индивидуально, отметил министр образования Игорь Карпенко на совещании по итогам проведенного Национальным пресс-центром стрима для студентов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт министерства.

Все вопросы, которые задали студенты, приняты во внимание. По словам руководителя ведомства, необходимо четко и грамотно скорректировать работу всех учреждений образования и обязательно соблюдать рекомендации  министерств здравоохранения и образования.

Игорь Карпенко считает, что в решении вопросов, касающихся здоровья, учебы, проживания учащихся и студентов, работы преподавателей и всех сотрудников учебных заведений, нужен индивидуальный подход. В общежитиях неукоснительно должен соблюдаться пропускной режим.

Министр напомнил, что проведен весь комплекс действий, направленный на профилактику, минимизацию контактов в системе образования, — от отмены или переноса на более поздние сроки массовых мероприятий до корректировки графиков занятий. Вузы сместили время начала занятий, чтобы разделить потоки пассажиров в общественном транспорте, которые едут на работу и учебу.

Совещание состоялось с участием ректоров высших учебных заведений, начальников управлений образования областей и комитета по образованию Мингорисполкома.

https://www.belta.by/

 
 
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К решению вопросов здоровья и учебы студентов нужно подходить индивидуально, отметил министр образования Игорь Карпенко на совещании по итогам проведенного...
 
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