Беларусбанк вводит дополнительные меры для обеспечения безопасности клиентов

Источник материала: ОНТ

Беларусбанк призывает использовать безналичные платежи, а также дистанционные каналы оплаты: интернет- и мобильный банкинг. И вводит дополнительные меры для обеспечения безопасности клиентов.

Антибактериальная обработка всех залов, дезинфекторы для посетителей и предварительная запись для обслуживания по банковским операциям, а также на посещение ипотечных офисов по вопросам кредитования недвижимости. Все для того, чтобы уменьшить количество людей, находящихся в помещении. Особое внимание – пожилым людям, которые по уважительной причине не могут исключить посещение офиса.

Светлана Кожекина, заместитель председателя правления Беларусбанка: «Следуя рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и Минздрава республики Беларусь для безопасности обслуживания наших клиентов Беларусбанк на системной основе подошёл к организации профилактических мероприятий. Для удобства и минимизации очередей организовано разделение клиентских потоков. Приоритетное обслуживание в течение первых двух часов работы отделенческой сети Беларусбанка будет отдано лицам пенсионного возраста. На протяжении рабочего дня им также будет организовано приоритетное посещение. Для нас всегда остаются в приоритете здоровье, безопасность и удобство при обслуживанию наших клиентов».

Молодых людей просят позаботиться о своих пожилых родственниках, которые находятся в группе повышенного риска, и помочь им провести необходимые платежи дистанционно. Хотя некоторые из них уже освоили все премудрости мобильного банкинга.

Тамара Козлова: «Мне уже 69, ну года два как пользуюсь этой услугой. Достаточно было в Беларусбанке в течение 15 минут прослушать у специалиста, и с тех пор все оплачиваю все через телефон. Я люблю оплачивать коммунальные платежи (не надо стоять в очереди), кредиты оплачиваю через телефон».

Для проведения платежей и расчётов также рекомендуют отдавать предпочтение безналичным деньгам. Клиентам банка доступны такие онлайн-сервисы, как Belarusbank Pay, Apple Pay, Samsung Pay, Garmin Pay, которые позволяют оплачивать покупки с помощью гаджетов. Интересно, что, по данным специалистов, в 85% случаев клиенты Беларусбанка используют дистанционные способы оплаты. Получить консультацию по необходимым продуктам и услугам можно удаленно, позвонив в конакт-центр 147 либо обратившись к онлайн-консультанту на сайте банка.

Фото: БЕЛТА

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