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Беларусбанк вводит дополнительные меры для обеспечения безопасности клиентов
Источник материала: ОНТ
Беларусбанк призывает использовать безналичные платежи, а также дистанционные каналы оплаты: интернет- и мобильный банкинг. И вводит дополнительные меры для обеспечения безопасности клиентов.
Антибактериальная обработка всех залов, дезинфекторы для посетителей и предварительная запись для обслуживания по банковским операциям, а также на посещение ипотечных офисов по вопросам кредитования недвижимости. Все для того, чтобы уменьшить количество людей, находящихся в помещении. Особое внимание – пожилым людям, которые по уважительной причине не могут исключить посещение офиса.
Молодых людей просят позаботиться о своих пожилых родственниках, которые находятся в группе повышенного риска, и помочь им провести необходимые платежи дистанционно. Хотя некоторые из них уже освоили все премудрости мобильного банкинга.
Для проведения платежей и расчётов также рекомендуют отдавать предпочтение безналичным деньгам. Клиентам банка доступны такие онлайн-сервисы, как Belarusbank Pay, Apple Pay, Samsung Pay, Garmin Pay, которые позволяют оплачивать покупки с помощью гаджетов. Интересно, что, по данным специалистов, в 85% случаев клиенты Беларусбанка используют дистанционные способы оплаты. Получить консультацию по необходимым продуктам и услугам можно удаленно, позвонив в конакт-центр 147 либо обратившись к онлайн-консультанту на сайте банка.
Фото: БЕЛТА
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Беларусбанк призывает использовать безналичные платежи, а также дистанционные каналы оплаты: интернет- и мобильный банкинг. И вводит дополнительные меры для...
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