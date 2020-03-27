На подземной парковке ТЦ «Арена-Сити» машина пробила стену и заблокировала эскалатор

Источник материала: Tut.by

На подземной парковке ТЦ «Арена-Сити» произошло ЧП. Там машина на одном уровне паркинга пробила стену и заблокировала эскалатор на другом уровне. Об этом TUT.BY сообщил читатель Дмитрий, который зашел в магазин за продуктами. Мужчина предоставил фотографии последствий. Что стало причиной и есть ли пострадавшие в результате ЧП, пока неизвестно.











Фото TUT.BY предоставил Дмитрий Матвеев