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На подземной парковке ТЦ «Арена-Сити» машина пробила стену и заблокировала эскалатор
Источник материала: Tut.by
На подземной парковке ТЦ «Арена-Сити» произошло ЧП. Там машина на одном уровне паркинга пробила стену и заблокировала эскалатор на другом уровне. Об этом TUT.BY сообщил читатель Дмитрий, который зашел в магазин за продуктами. Мужчина предоставил фотографии последствий. Что стало причиной и есть ли пострадавшие в результате ЧП, пока неизвестно.
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На подземной парковке ТЦ «Арена-Сити» произошло ЧП. Там машина на одном уровне паркинга пробила стену и заблокировала эскалатор на другом уровне.
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