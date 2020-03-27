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Cемь человек погибли при пожаре в жилом доме в Екатеринбурге

27.03.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Cемь человек погибли при пожаре в жилом доме в Екатеринбурге

В доме барачного типа в Екатеринбурге произошёл пожар. Погибли семь человек, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

Площадь возгорания составила 200 кв.м. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 10 человек.

По данным МЧС, горели подъезд и кровля двухэтажного одноподъездного деревянного дома барачного типа. Пожар локализован в 21:49 мск. В 23:29 ликвидировали открытое горение.

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В доме барачного типа в Екатеринбурге произошёл пожар. Погибли семь человек, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ. Площадь возгорания составила 200 кв.м. До прибытия...
 
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