Cемь человек погибли при пожаре в жилом доме в Екатеринбурге

Источник материала: ОНТ

В доме барачного типа в Екатеринбурге произошёл пожар. Погибли семь человек, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

Площадь возгорания составила 200 кв.м. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 10 человек.

По данным МЧС, горели подъезд и кровля двухэтажного одноподъездного деревянного дома барачного типа. Пожар локализован в 21:49 мск. В 23:29 ликвидировали открытое горение.

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