|
Cемь человек погибли при пожаре в жилом доме в Екатеринбурге
Источник материала: ОНТ
В доме барачного типа в Екатеринбурге произошёл пожар. Погибли семь человек, сообщили
Площадь возгорания составила 200 кв.м. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 10 человек.
По данным МЧС, горели подъезд и кровля двухэтажного одноподъездного деревянного дома барачного типа. Пожар локализован в 21:49 мск. В 23:29 ликвидировали открытое горение.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В доме барачного типа в Екатеринбурге произошёл пожар. Погибли семь человек, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ. Площадь возгорания составила 200 кв.м. До прибытия...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)