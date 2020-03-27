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Звезда сериала «Папины дочки» показала, как выглядела в детстве

27.03.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Звезда сериала «Папины дочки» показала, как выглядела в детстве

Российская актриса Лиза Арзамасова, звезда сериала «Папины дочки», которая сыграла роль интеллигентной Галины Сергеевны, разместила в Instagram архивное черно-белое фото.

Актриса ещё в детстве определилась с будущей профессией. С четырех лет она уже начала сниматься в кино. В 2005 году на экраны страны вышла военная драма «Эшелон», где Лиза Арзамасова сыграла роль маленькой девочки по имени Катя. Актриса решила показать архивное фото со съемочной площадки.

Поклонники актрисы оценили её детскую фотографию, оставив ей множество комплиментов. Кто-то написал, что Елизавета очень милая, а  кто-то отметил, что актриса ничуть не изменилась. 


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Российская актриса Лиза Арзамасова, звезда сериала «Папины дочки», которая сыграла роль интеллигентной Галины Сергеевны, разместила в Instagram архивное черно-белое...
 
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