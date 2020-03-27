ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Бресте состоялся предпремьерный показ спектакля «Не покидай меня…»

27.03.2020 06:10 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

26 марта 2020 года в Брестском академическом театре драмы прошел пред премьерный показ спектакля «Не покидай меня…».

В Бресте состоялся предпремьерный показ спектакля «Не покидай меня…»

Занавес. Коллаж фотографий о Великой Отечественной. Бойцы на передовой. Атаки. Раненые. Поезда. Встречи и расставания. Цветы и объятия. Победа. Одна для всех.

В Бресте состоялся предпремьерный показ спектакля «Не покидай меня…»

Началась с наступления 1-го Белорусского фронта. С захвата узла связи армии «Вайсрос».

Эту историю рассказал Алексей Дударев. Эту историю показали артисты театра

Михаил Ильич (капитан Михасев), Татьяна Строк (Вероника Кремес), Екатерина Яцкавец(Ядвига Гурская), Дарья Старосотникова (Аля Ладысева), Евгения Годун (Зина Батян), Виктор Тарасов (полковник).

Полковник, оплакивающий сына, погибшего по собственной глупости, и с сожалением отправляющий на смерть вчерашних школьниц. На войне, как на войне?

Капитан Михасев, герой-разведчик и учитель физики, тоскующий о своей 15-летней дочери, с которой попрощался в 1941-ом. Его задача – подготовить особую разведгруппу к выполнению сверхсложной задачи. Он будет жалеть этих девчонок. И выполнит приказ. Выживет. И будет всегда помнить, что они погибли. На войне, как на войне?

Три девчонки-хохотушки и собранная и спокойная командир Вероника Кремес. Краткосрочные курсы – и на фронт. Строевая, рукопашный бой и марафет за 10 минут. Лежа на спине, не помяв платье, не поднимая головы, чтобы не подстрелили. Сожаления о неизведанном поцелуе – и спирт для храбрости. Первая любовь – и смерть на первом задании. Месть за погибших родных – и холодная переправа вплавь. Чтобы выполнить поставленную командованием задачу, вызвать огонь на себя и погибнуть.

В Бресте состоялся предпремьерный показ спектакля «Не покидай меня…»

На войне…

75-летию победы в Великой Отечественной войне посвящается. Драматическая баллада А. Дударева «Не покидай меня…» в постановке Александра Козака, художник-постановщик – Николай Полторака, хореограф – Валерий Султанов.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  26 марта 2020 года в Брестском академическом театре драмы прошел пред премьерный показ спектакля «Не покидай меня…». Занавес. Коллаж фотографий о Великой...
 
Новости дня
Новости разные
 
Чрезмерное потребление соли может негативно повлиять на иммунитет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика