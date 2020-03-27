В Бресте состоялся предпремьерный показ спектакля «Не покидай меня…»

Источник материала: Виртуальный Брест

26 марта 2020 года в Брестском академическом театре драмы прошел пред премьерный показ спектакля «Не покидай меня…».





Занавес. Коллаж фотографий о Великой Отечественной. Бойцы на передовой. Атаки. Раненые. Поезда. Встречи и расставания. Цветы и объятия. Победа. Одна для всех.





Началась с наступления 1-го Белорусского фронта. С захвата узла связи армии «Вайсрос».

Эту историю рассказал Алексей Дударев. Эту историю показали артисты театра

Михаил Ильич (капитан Михасев), Татьяна Строк (Вероника Кремес), Екатерина Яцкавец(Ядвига Гурская), Дарья Старосотникова (Аля Ладысева), Евгения Годун (Зина Батян), Виктор Тарасов (полковник).

Полковник, оплакивающий сына, погибшего по собственной глупости, и с сожалением отправляющий на смерть вчерашних школьниц. На войне, как на войне?

Капитан Михасев, герой-разведчик и учитель физики, тоскующий о своей 15-летней дочери, с которой попрощался в 1941-ом. Его задача – подготовить особую разведгруппу к выполнению сверхсложной задачи. Он будет жалеть этих девчонок. И выполнит приказ. Выживет. И будет всегда помнить, что они погибли. На войне, как на войне?

Три девчонки-хохотушки и собранная и спокойная командир Вероника Кремес. Краткосрочные курсы – и на фронт. Строевая, рукопашный бой и марафет за 10 минут. Лежа на спине, не помяв платье, не поднимая головы, чтобы не подстрелили. Сожаления о неизведанном поцелуе – и спирт для храбрости. Первая любовь – и смерть на первом задании. Месть за погибших родных – и холодная переправа вплавь. Чтобы выполнить поставленную командованием задачу, вызвать огонь на себя и погибнуть.





На войне…

75-летию победы в Великой Отечественной войне посвящается. Драматическая баллада А. Дударева «Не покидай меня…» в постановке Александра Козака, художник-постановщик – Николай Полторака, хореограф – Валерий Султанов.