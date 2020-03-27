27 марта — Всемирный день театра. Интересная статистика о храмах Мельпомены Гродненщины

Источник материала: Полымя

Всемирный день театра отмечается ежегодно 27 марта. Праздник традиционно проходит под девизом: «Театр как средство взаимопонимания и укрепления мира между народами». Гродненщина также по праву присоединяется к масштабному празднику. Рассказываем, чем запомнился минувший год в сфере театра.





В Гродненской области в 2019 году работали 3 профессиональных театра. Среди них 2 – драматических и 1 – театр кукол.

За минувший год проведено 1 341 показ спектаклей, концертов, творческих вечеров, их посетили 194,7 тысячи зрителей.

К слову, насыщенной оказалась и культурная жизнь в регионе. Для жителей сельских населенных пунктов было организовано 97 культурных мероприятий, их посетили 10,2 тысячи зрителей.

А теперь о репертуаре.

За минувший год было поставлено 143 спектакля, репертуар обновился 15 новыми постановками. К слову, 48 из них были белорусских авторов, а 21 на белорусском языке.

Не забыли и о самых юных горожанах: для них было показано 89 постановок.

Большой популярностью среди гродненцев пользовался Гродненский областной театр кукол. В его репертуаре было 78 постановок спектаклей, а посетителями стали 90,6 тысячи зрителей.

Не ослабевает интерес и к Гродненскому областному драматическому театру. В минувшем году на его сцене было показано 330 спектаклей, концертов, творческих вечеров, которые посетили 70,7 тысячи зрителей.

В 2019 году мероприятия, проведенные творческим коллективом Слонимского белорусского драматического театра, посетили 23 тысячи зрителей.