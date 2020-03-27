ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Лучший гол, который я видел вживую». Эти удары через себя пробивают на эмоции даже игроков

27.03.2020 07:02 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Голы в финале Лиги чемпионов и даже с 23 метров, победные и те, которые становятся главным украшением турнира, — в мировом футболе хватало случаев, когда игроки забивали ударами через себя. SPORT.TUT.BY выделил шесть голов, каждый из которых прекрасен.

Уэйн Руни

В 2012 году по случаю 20-летия английской Премьер-лиги было организовано голосование за лучший гол турнира, и таковым признали гол английского нападающего Уэйна Руни за «Манчестер Юнайтед».

Тот самый гол Руни забил в манчестерском дерби зимой 2011 года, когда откликнулся на навес партнера по команде Нани. Мяч изменил траекторию из-за рикошета, но Руни подстроился и пробил через себя. Удар получился сильным и акцентированным, а гол — победным.

— [Тренер Алекс Фергюсон сказал в раздевалке, что] этот гол — лучший, который он когда-либо видел на «Олд Траффорд». Он должен знать, о чем говорит, ведь он был в клубе достаточно долго и видел многих хороших бомбардиров за время пребывания здесь, — так Руни описал эпизод с голом в автобиографии. — Думаю, всем футболистам снится, как они забивают великолепные мячи: обводят шестерых игроков и бьют мимо вратаря или вколачивают мяч с 25 ярдов. Забить в падении через себя — это то, о чем я всегда мечтал.

Ривалдо

Бразилец Ривалдо в 1999 году был удостоен главного индивидуального приза в футболе — «Золотого мяча», а два года спустя сказал решающее слово в борьбе «Барселоны» за попадание в Лигу чемпионов. Эту борьбу каталонцы вели с «Валенсией» — командой — финалистом Лиги чемпионов в 2000 и 2001 годах, с ней же встречались в последнем туре испанской Примеры.

Для победы Ривалдо пришлось забить трижды, и третий гол на 89-й минуте встречи вышел на загляденье. После передачи Франка де Бура бразилец принял мяч на грудь, находясь спиной к воротам, и ударом через себя с линии штрафной площади отправил мяч точно в цель.

— Думаю, это был красивый гол, — сказал Ривалдо после матча. — «Валенсия» достойно сражалась. Она сумела дважды отыграться, но после моего третьего мяча у нее просто не осталось времени.

Марио Манджукич

Финал Лиги чемпионов 2017 года начался для «Ювентуса» с неприятного: туринцы пропустили от португальского форварда мадридского «Реала» Криштиану Роналду уже на 20-й минуте. Казалось, что поражение неминуемо, но тут гол хорватского нападающего Марио Манджукича позволил «Старой синьоре» воспрять духом.

— Ой, ой, Марио Мандукич! — кричал в эфире «Матч ТВ» комментатор Александр Шмурнов после гола. — Что творит! […] Если бы это забил Гонсало Игуаин или Пауло Дибала, о котором Роналду слышал в новостях, но Манджукич, думает Криштиану, кто такой? И вот, пожалуйста!

Голу Марио предшествовала серия передач в воздухе (без касания земли), и когда мяч дошел до хорвата, тот принял его на грудь и пробил через себя. Снаряд улетел в дальнюю «девятку» ворот по неприятной для голкипера мадридцев восходящей траектории. В теннисе сказали бы, что это удар-«свечка».

«Ювентус» все же проиграл «Реалу» — 1:4, однако гол Манджукича, признанный УЕФА лучшим в розыгрыше Лиги чемпионов сезона 2016/2017, позволил туринцам принять поражение с высоко поднятой головой.

Гарет Бейл

В финале Лиги чемпионов 2018 года в составе победившей команды, мадридского «Реала», блистал валлиец Гарет Бейл. На поле он появился после выхода на замену и вскоре забил ударом через себя, хотя в момент передачи находился практически спиной к партнеру. Гарет почувствовал, что нужно сместиться назад, и здорово подстроился под мяч.

Наставник «Реала» Зинедин Зидан, автор «сумасшедшего» победного гола в финале ЛЧ-2002, отреагировал на гол Бейла полным изумления выражением лица и характерным движением руки: мол, если у нас такие мячи залетают, то мы точно обыграем «Ливерпуль».

Тот самый гол Бейла в итоге оказался победным, хотя до конца основного времени встречи он отличился взятием ворот еще раз.

— Забить такой гол на главной сцене мирового футбола — это мечта, — сказал Гарет в интервью для сайта УЕФА. — Никогда не забивал ударом через себя, хотя попыток было предостаточно. Всегда хотел сделать что-то такое. Марсело выполнил передачу, мяч шел на идеальной высоте. Очень здорово, что мне удалось нанести акцентированный удар и попасть.

Криштиану Роналду

Весной 2018 года Криштиану Роналду заставил встать со своих мест болельщиков «Ювентуса» после того, как забил в ворота их любимой команды. Туринцы, конечно, не обрадовались, но, будучи эстетами, по достоинству оценили гол. Они рукоплескали Роналду стоя, а футболист ответил поклоном.

Роналду забил в этой встрече уже во второй раз, но теперь — бисиклетой после подачи с фланга. Это случилось в ответственном матче — в первом поединке четвертьфинального противостояния «Ювентуса» и мадридского «Реала» в Лиге чемпионов.

Кстати, именно «Реал» в 2018-м выиграл этот турнир, а лучшим голом соревнования был признан потрясший фанатов «Ювентуса» гол Роналду.

— Роналду — это машина по забиванию мячей, и в этот раз он забил очень красиво, — сказал в интервью телеканалу SBS шведский нападающий Златан Ибрагимович. — Но ему стоит попробовать забить так с 40 метров, и посмотрим, будет ли гол.

Златан Ибрагимович

Осенью 2012 года сборная Швеции провела товарищеский матч с англичанами и победила со счетом 4:2, но вовсе не результат стал главным, что еще долго обсуждали игроки и болельщики.

Капитан шведов Златан Ибрагимович четыре раза поразил ворота соперников, и его четвертый гол — это удар из-за пределов штрафной площади через себя с падением. Златан подкараулил ошибку вратаря англичан Джо Харта, а потом сотворил футбольное чудо.

Считается, что Златан пробил с 25 ярдов, а это без малого 23 метра. Тем менее в Рунете и Байнете писали, что на самом деле Златан пробил с 40 метров. Так ли это важно? Нет, в любом случае гол великолепен.

— Это был мастер-класс от футболиста мирового уровня, — сказал в интервью для The Guardian капитан сборной Англии Стивен Джеррард. — Я играю в футбол уже долгое время, но четвертый мяч Златана — это, пожалуй, лучший гол, который я видел вживую. До этого таковым для меня был удар Руни в матче с «Манчестер Сити», но это было нечто особенное. Пробить с 25 ярдов по мячу, летящему высоко в воздухе, — считаные игроки могут сделать такое.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Голы в финале Лиги чемпионов и даже с 23 метров, победные и те, которые становятся главным украшением турнира, - в мировом футболе хватало случаев, когда игроки...
 
Новости дня
Новости разные
 
27 марта — Всемирный день театра. Интересная статистика о храмах Мельпомены Гродненщины
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
27.03.2020
Полымя
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика