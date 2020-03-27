«Лучший гол, который я видел вживую». Эти удары через себя пробивают на эмоции даже игроков

Источник материала: Tut.by

Голы в финале Лиги чемпионов и даже с 23 метров, победные и те, которые становятся главным украшением турнира, — в мировом футболе хватало случаев, когда игроки забивали ударами через себя. SPORT.TUT.BY выделил шесть голов, каждый из которых прекрасен.

Уэйн Руни

В 2012 году по случаю 20-летия английской Премьер-лиги было организовано голосование за лучший гол турнира, и таковым признали гол английского нападающего Уэйна Руни за «Манчестер Юнайтед».

Тот самый гол Руни забил в манчестерском дерби зимой 2011 года, когда откликнулся на навес партнера по команде Нани. Мяч изменил траекторию из-за рикошета, но Руни подстроился и пробил через себя. Удар получился сильным и акцентированным, а гол — победным.

— [Тренер Алекс Фергюсон сказал в раздевалке, что] этот гол — лучший, который он когда-либо видел на «Олд Траффорд». Он должен знать, о чем говорит, ведь он был в клубе достаточно долго и видел многих хороших бомбардиров за время пребывания здесь, — так Руни описал эпизод с голом в автобиографии. — Думаю, всем футболистам снится, как они забивают великолепные мячи: обводят шестерых игроков и бьют мимо вратаря или вколачивают мяч с 25 ярдов. Забить в падении через себя — это то, о чем я всегда мечтал.

Ривалдо

Бразилец Ривалдо в 1999 году был удостоен главного индивидуального приза в футболе — «Золотого мяча», а два года спустя сказал решающее слово в борьбе «Барселоны» за попадание в Лигу чемпионов. Эту борьбу каталонцы вели с «Валенсией» — командой — финалистом Лиги чемпионов в 2000 и 2001 годах, с ней же встречались в последнем туре испанской Примеры.

Для победы Ривалдо пришлось забить трижды, и третий гол на 89-й минуте встречи вышел на загляденье. После передачи Франка де Бура бразилец принял мяч на грудь, находясь спиной к воротам, и ударом через себя с линии штрафной площади отправил мяч точно в цель.

— Думаю, это был красивый гол, — сказал Ривалдо после матча. — «Валенсия» достойно сражалась. Она сумела дважды отыграться, но после моего третьего мяча у нее просто не осталось времени.

Марио Манджукич

Финал Лиги чемпионов 2017 года начался для «Ювентуса» с неприятного: туринцы пропустили от португальского форварда мадридского «Реала» Криштиану Роналду уже на 20-й минуте. Казалось, что поражение неминуемо, но тут гол хорватского нападающего Марио Манджукича позволил «Старой синьоре» воспрять духом.

— Ой, ой, Марио Мандукич! — кричал в эфире «Матч ТВ» комментатор Александр Шмурнов после гола. — Что творит! […] Если бы это забил Гонсало Игуаин или Пауло Дибала, о котором Роналду слышал в новостях, но Манджукич, думает Криштиану, кто такой? И вот, пожалуйста!

Голу Марио предшествовала серия передач в воздухе (без касания земли), и когда мяч дошел до хорвата, тот принял его на грудь и пробил через себя. Снаряд улетел в дальнюю «девятку» ворот по неприятной для голкипера мадридцев восходящей траектории. В теннисе сказали бы, что это удар-«свечка».

«Ювентус» все же проиграл «Реалу» — 1:4, однако гол Манджукича, признанный УЕФА лучшим в розыгрыше Лиги чемпионов сезона 2016/2017, позволил туринцам принять поражение с высоко поднятой головой.

Гарет Бейл

В финале Лиги чемпионов 2018 года в составе победившей команды, мадридского «Реала», блистал валлиец Гарет Бейл. На поле он появился после выхода на замену и вскоре забил ударом через себя, хотя в момент передачи находился практически спиной к партнеру. Гарет почувствовал, что нужно сместиться назад, и здорово подстроился под мяч.

Наставник «Реала» Зинедин Зидан, автор «сумасшедшего» победного гола в финале ЛЧ-2002, отреагировал на гол Бейла полным изумления выражением лица и характерным движением руки: мол, если у нас такие мячи залетают, то мы точно обыграем «Ливерпуль».

Тот самый гол Бейла в итоге оказался победным, хотя до конца основного времени встречи он отличился взятием ворот еще раз.

— Забить такой гол на главной сцене мирового футбола — это мечта, — сказал Гарет в интервью для сайта УЕФА. — Никогда не забивал ударом через себя, хотя попыток было предостаточно. Всегда хотел сделать что-то такое. Марсело выполнил передачу, мяч шел на идеальной высоте. Очень здорово, что мне удалось нанести акцентированный удар и попасть.

Криштиану Роналду

Весной 2018 года Криштиану Роналду заставил встать со своих мест болельщиков «Ювентуса» после того, как забил в ворота их любимой команды. Туринцы, конечно, не обрадовались, но, будучи эстетами, по достоинству оценили гол. Они рукоплескали Роналду стоя, а футболист ответил поклоном.

Роналду забил в этой встрече уже во второй раз, но теперь — бисиклетой после подачи с фланга. Это случилось в ответственном матче — в первом поединке четвертьфинального противостояния «Ювентуса» и мадридского «Реала» в Лиге чемпионов.

Кстати, именно «Реал» в 2018-м выиграл этот турнир, а лучшим голом соревнования был признан потрясший фанатов «Ювентуса» гол Роналду.

— Роналду — это машина по забиванию мячей, и в этот раз он забил очень красиво, — сказал в интервью телеканалу SBS шведский нападающий Златан Ибрагимович. — Но ему стоит попробовать забить так с 40 метров, и посмотрим, будет ли гол.

Златан Ибрагимович

Осенью 2012 года сборная Швеции провела товарищеский матч с англичанами и победила со счетом 4:2, но вовсе не результат стал главным, что еще долго обсуждали игроки и болельщики.

Капитан шведов Златан Ибрагимович четыре раза поразил ворота соперников, и его четвертый гол — это удар из-за пределов штрафной площади через себя с падением. Златан подкараулил ошибку вратаря англичан Джо Харта, а потом сотворил футбольное чудо.

Считается, что Златан пробил с 25 ярдов, а это без малого 23 метра. Тем менее в Рунете и Байнете писали, что на самом деле Златан пробил с 40 метров. Так ли это важно? Нет, в любом случае гол великолепен.

— Это был мастер-класс от футболиста мирового уровня, — сказал в интервью для The Guardian капитан сборной Англии Стивен Джеррард. — Я играю в футбол уже долгое время, но четвертый мяч Златана — это, пожалуй, лучший гол, который я видел вживую. До этого таковым для меня был удар Руни в матче с «Манчестер Сити», но это было нечто особенное. Пробить с 25 ярдов по мячу, летящему высоко в воздухе, — считаные игроки могут сделать такое.