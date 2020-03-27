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Боеприпасы времен Великой Отечественной войны обнаружены в Барановичах
Источник материала: БTАрсенал нашли во время ремонтных работ на улице Чурилина. По информации МВД, речь идет о двух артиллерийских снарядах. Сообщается, что боеприпасы были вывезены на полигон и уничтожены.
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Арсенал нашли во время ремонтных работ на улице Чурилина. По информации МВД, речь идет о двух артиллерийских снарядах. Сообщается, что боеприпасы были вывезены на...
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