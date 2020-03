Не только «Игра престолов». Топ-12 сериалов от HBO, которые нужно посмотреть

Источник материала: Tut.by

Побудем «капитанами очевидность»: выходные когда-нибудь настанут, а значит, вам придется искать, что посмотреть. Предлагаем вспомнить лучшие сериалы американской TV-сети HBO и выбрать что-нибудь из них. Напомним: о хороших шоу от сервиса-конкурента — Netflix — AFISHA.TUT.BY уже рассказывала .

Известные хиты от HBO

1. «Чернобыль» (2019)

Рейтинг на IMDb: 9,4

В ролях: Джаред Харрис, Стеллан Скарсгард, Эмили Уотсон, Джесси Бакли, Адам Нагаитис

Сколько сезонов: один (пять серий примерно по часу)

О чем сериал

Сериал в художественном пересказе восстанавливает события апрельской ночи 1986 года, в которую произошла авария на Чернобыльской АЭС, а также рассказывает о дальнейшей истории.

Почему смотрим

Даже если опустить факт, что чернобыльская история слишком глубоко и больно затронула судьбы белорусов, сериал стоит внимания. HBO действительно удалось скрупулезно восстановить атмосферу советского времени, одежду, быт и ментальность людей. В общем, это определенно точно не будет похоже на попытки американцев экранизировать произведения русских классиков. Будет намного лучше.

Если не знать о катастрофе, то вообще можно подумать, что все происходящее выдумка сценаристов — настолько картинки на экране жуткие. Но несмотря на некоторую претенциозность трейлера, от самих серий не веет диким пафосом. Почему-то актерам веришь. А еще создатели сериала вдохновлялись книгами Светланы Алексиевич. Например, повреждения спасателей гримировали по описаниям писательницы, история Людмилы Игнатенко также позаимствована у белоруски.

2. «Игра престолов» (2011−2019)

Рейтинг на IMDb: 9,3

В ролях: Питер Динклэйдж, Лина Хиди, Эмилия Кларк, Кит Харингтон, Софи Тёрнер

Сколько сезонов: восемь (серии длятся от 45 до 80 минут)

О чем сериал

Шоу основано на серии романов Джорджа Мартина «Песнь Льда и Огня». Все восемь сезонов мы будем наблюдать за политическими интригами и борьбой за власть между разными (их реально много) персонажами на одном континенте.

Почему смотрим

Это что-то вроде «Властелина колец» в мире сериалов. Если вы тащитесь от фэнтезийных миров, сказочных сеттингов и сложных переплетений сюжета — вы по адресу. Только не будьте слишком сострадательными к героям. «Игра престолов» известна своим расточительным отношением к персонажам: многие из них погибают, как только вы к ним привыкаете. Но тем и интересно шоу: в нем много не только томных диалогов о власти, но и реального экшена. Вас ждут знакомство с ходоками, которые будут всех мочить, женщина на драконе и красивые евнухи. Все это — во времени, напоминающем Средние века в Европе.

Сериал стабильно получал «Золотые глобусы» за лучший драматический сериал за все время выхода новых сезонов. Оценить стоит! И, если вам кажется, что «Игру престолов» видели уже вообще все, вы ошибаетесь. Поэтому и советуем.

3. «Настоящий детектив» (2014-…)

Рейтинг на IMDb: 9,0

В ролях: Мэттью Макконахи, Вуди Харрельсон (1-й сезон), Колин Фаррелл, Рэйчел Макадамс (2-й сезон), Махершала Али (3-й сезон)

Сколько сезонов: три (по восемь часовых серий)

О чем сериал

Каждый сезон построен на воспоминаниях разных детективов из разных штатов. Все они делятся со зрителем своей самой запоминающейся профессиональной историей. В первых двух сезонах она завязана на убийстве, в третьем — рассказывает о пропавших детях.

Почему смотрим

Сериал получился в своем роде «переломным» для некоторых актеров Голливуда. Первый сезон поставил точку в перезапуске карьеры Мэттью Макконахи, который из звезды глупых ромкомов стал серьезным драматическим актером. Дальнейшие сезоны также предлагают нам взглянуть на знакомых актеров в их не самых типичных амплуа — взять ту же Рейчел МакАдамс, известную по «Дневнику памяти».

Главное при просмотре «Настоящего детектива» — не ждать от последующего сезона настроения предыдущего. Первый сезон философский и вдумчивый, второй — динамичный и запутанный, третий — таинственный и размеренный. Впрочем, это можно объяснить составом команды. Шоураннер Ник Пиццолато, который написал первый сезон, в остальных дал шанс реализоваться другим сценаристам. С режиссерами получилась похожая история: первые восемь серий снимал только Кэри Фукунага, последующие — разные специалисты.

4. «Большая маленькая ложь» (2017-…)

Рейтинг на IMDb: 8,5

В ролях: Риз Уизерспун, Николь Кидман, Шейлин Вудли, Александр Скарсгард

Сколько сезонов: два (по семь часовых серий)

О чем сериал

На школьном благотворительном балу — убийство. Кто совершил его, неизвестно, но несколько семей каким-то образом оказываются с ним связаны. Сюжет основан на романе с таким же названием писательницы Лианы Мориарти.

Почему смотрим

Это прекрасный выбор, если вы не хотите погружаться в криминально-детективный мрачняк, но при этом ищете шоу без розовых соплей и с долей интриги. Яркая картинка, бытовые понятные сцены и простые диалоги не сильно напрягут зрителя, но при этом задержат у монитора до конца сериала.

Режиссером шоу выступил Жан-Марк Валле, который снимал прокатные хиты «Далласский клуб покупателей» (2013) и ««Дикая» (2014). Нельзя не отметить и «пушечный» каст. Помимо уже названных выше актеров, в сериале играют Лора Дерн, которая получила заслуженный «Оскар» в этом году, и красотка Зои Кравиц. Вам понравится — все-таки когда столько профессионалов работает над одним проектом, должно получаться круто.

5. «Молодой папа» + «Новый папа» (2016-…)

Рейтинг на IMDb: 8,4

В ролях: Джуд Лоу, Сильвио Орландо (оба сериала), Дайан Китон («Молодой папа»), Джон Малкович , Сесиль Де Франс («Новый папа»)

Сколько сезонов: второй сериал — продолжение первого, как первый и второй сезон одного сериала (все серии длятся 40−60 минут, всего их 19)

О чем сериал

Ленни Белардо избирают новым папой римским. Но он оказывается не только слишком молодым, но еще и слишком хитроумным, чтобы устраивать своим поведением кардиналов церкви. Это завязка «Молодого папы», «Нового» описывать не будем, потому что сериалы связаны, а спойлерить — плохо.

Почему смотрим

То, что снимает Паоло Соррентино, даже сложно назвать просто сериалом — скорее, это произведение искусства. Причем настолько пресыщенное отсылками к истории и культуре, что по «Молодому папе» даже создают курсы лекций и «объясняющие» видеоролики. Итальянский режиссер мастерски играет с нашими шаблонными представлениями о церкви, заставляя Джуда Лоу в образе папы римского баловаться сигаретами, модничать и выбирать одежду под трек I’m sexy and I know it (с англ. «Я сексуален и знаю об этом»). И последнее — не бездумный пранк от Соррентино, а сложная и многослойная отсылка.

Совершенно точно шоу не стоит смотреть тем, кто любит драйв и резкие повороты сюжета — здесь такого не будет. А вот тихие подковерные интриги, умные диалоги, места «на подумать» и кадры, похожие на картины — будут. Идеальный выбор для офисного работника в реальной жизни и гедониста-интеллектуала в душé.

6. «Секс в большом городе» (1998 — 2004)

Рейтинг на IMDb: 7,1

В ролях: Сара Джессика Паркер, Ким Кэтролл, Кристин Дэвис, Синтия Никсон

Сколько сезонов: шесть (от 8 до 20 серий в каждом, длятся чуть меньше получаса)

О чем сериал

Четыре подруги из Нью-Йорка живут обычную «мегаполисную» жизнь и пытаются найти то вторую половинку, то гармонию с собой, то все сразу.

Почему смотрим

Пусть рейтинг сериала на IMDb не так уж мотивирует включить его немедленно, все мы знаем: «Секс в большом городе» — это нечто больше, чем просто сериал. Это шоу, ради которого мамы включали НТВ, папы его не выключали, а дети делали вид, что спят, чтобы посмотреть, что еще выдадут американки за 30 в очередной раз. Тем более что первый сезон вышел в 1998-м, а ведь еще не так давно мы жили во времени, когда «секса не было».

Да, серии не блещут большой фантазией в развитии сюжета. Да, он наполнен шаблонными сценами (впрочем, образы героинь ушли не намного дальше). Но если вам хочется просто посмеяться над собой или над жизнью — это то, что нужно. Особенно шоу подходит под огромное ведро мороженого и настроение «да пошло оно все», когда вас бросил очередной Мужчина Всей Вашей Жизни.

Не самые популярные, но годные сериалы

7. «Острые предметы» (2018)

Рейтинг на IMDb: 8,2

В ролях: Эми Адамс, Патриша Кларксон, Крис Мессина, Элайза Сканлен

Сколько сезонов: это мини-сериал из восьми часовых серий

О чем сериал

Журналистка с не самой блестящей карьерой Камилла Прикер получает шанс повысить свой рейтинг в глазах коллег. В маленьком городе, откуда героиня родом, завелся маньяк, который выбирает в качестве жертв маленьких девочек. Героиня едет разобраться с тем, что происходит.

Почему смотрим

В главной роли — блистательная Эми Адамс. В принципе этого уже достаточно, чтобы хотя бы дать сериалу шанс, но мы продолжим. Из описания кажется, будто нас ждет закрученный и напряженный детектив, но это не совсем так. Впрочем, напряженно будет, просто по другой причине — гораздо больше внешних обстоятельств затягивает внутренняя борьба героини с самой собой.

Оказавшись в провинции, с которой у нее связано масса неприятных воспоминаний, Камилла как будто заново учится жить с собой и управлять своим разумом. Журналистка страдает формой селф-харма и регулярно пытается заглушить душевную боль не самым очевидным способом. Как при этом сохранять рассудок и стараться работать — большой вопрос, ответ на который в сериале можно и не получить. Но это не значит, что смотреть будет неинтересно.

8. «Эйфория» (2019-…)

Рейтинг на IMDb: 8,4

В ролях: Зендея, Хантер Шафер, Джейкоб Элорди, Барби Феррейра

Сколько сезонов: один (восемь серий по 50 минут), но сериал продлили на второй сезон

О чем сериал

Главной героине Ру 17 лет. Только что она вернулась из центра реабилитации наркозависимых, который не очень-то ей помог: школьница быстро взялась за старое. Но с появлением в школе новой ученицы Джулс что-то в душе Ру меняется.

Почему смотрим

Потому что это самая красивая история о подростках, которая выходила за последнее время. Может быть, не самая реалистичная и местами гиперболизированная, но достоинство этого сериала определенно в его визуальной составляющей. Зендая и Хантер Шафер идеально дополняют на экране друг друга, как инь и ян, а остальных персонажей даже не поворачивается язык назвать второстепенными — настолько они яркие.

Хоть сериал рассказывает о подростках, на него лучше прилепить ограничение «18+»: наркотиков, алкоголя, секса, торговли собой и прочих пороков здесь хоть отбавляй. Но создатели сериала не стремятся показать жизнь школьников так, как удобно их родителям — скорее, мы увидим сборник из всех ужасных вещей, которые могут приключиться в школьном и университетском (по меркам Беларуси) возрасте. Возможно, вас разочарует только последняя серия, которая слегка смазывает впечатление от сезона и не ставит точку. Только шоураннеры уже анонсировали второй сезон, а значит, что у «Эйфории» есть возможность заиграть новыми красками.

9. «Мир Дикого Запада» (2016-…)

Рейтинг на IMDb: 8,7

В ролях: Эван Рэйчел Вуд, Тэнди Ньютон, Джеффри Райт, Эд Харрис, Энтони Хопкинс

Сколько сезонов: три (два сезона по десять часовых серий, прямо сейчас выходит третий)

О чем сериал

«Мир Дикого Запада» — футуристический парк развлечений, где живут человекоподобные роботы. Если у вас достаточно денег, можно стать посетителем парка и «встроиться» в ненастоящий мир. При этом можно делать что хочешь — даже убивать «жителей». Их все равно починят и почистят им память. Вот только схема с «очисткой кэша» начинает давать сбои.

Почему смотрим

Над проектом работал Джонатан Нолан — брат того самого Кристофера Нолана, создавшего «Престиж», «Темного рыцаря» и «Интерстеллар». Но над сценариями работали братья всегда вдвоем, так что можете думать, что и сериал не подведет. В шоу снимается Энтони Хопкинс. Если вы по нему соскучились, но смотреть пролетевший на «Оскаре» фильм «Два папы» никак не хочется — вот хороший вариант. Кстати, уже видели, как Хопкинс играет для своего кота на фортепиано?

Но вернемся к шоу: оно интересно своим жанровым переплетением: вроде бы это и не какая-то научная фантастика а-ля «Черное зеркало», но и не типичный вестерн о прериях и ковбоях. Коктейль получился любопытный — есть шанс, что вас затянет.

10. «Клан Сопрано» (1999−2007)

Рейтинг на IMDb: 9,2

В ролях: Джеймс Гандольфини, Лоррейн Бракко, Иди Фалько, Майкл Империоли

Сколько сезонов: шесть (в каждом по 13 серий 45−75 минут; в последнем сезоне — 21 серия)

О чем сериал

Тони Сопрано — босс-мафиози, который производит впечатление крутого парня. С «семьей» он легко справляется, а вот с семьей в прямом смысле этого слова — не очень. И даже психиатр не помогает, потому что Сопрано блюдет обет молчания. Вот так задачка.

Почему смотрим

Очевидно, потому что это культовое шоу. Именно за счет него у HBO появилась репутация успешного производителя сериалов. По сути, перед нами — «Крестный отец» для миллениалов. Больше юмора, больше экшена, больше современных штучек. Конечно, в 2020-м все это уже может казаться немного тухловатым, но говорить такое о легендарных вещах нельзя, поэтому не будем.

В 2000 году «Клан Сопрано» взял аж четыре «Золотых глобуса», а это уже кое-что. Но вообще даже и без наград шоу стало бы культурным феноменом. Все-таки для времени, когда сериал вышел, это был кардинально новый взгляд на тему мафии.

11. «К лиент всегда мертв» (2001−2005)

Рейтинг на IMDb: 8,7

В ролях: Питер Краузе, Майкл С. Холл, Фрэнсис Конрой, Лорен Эмброуз

Сколько сезонов: пять (в каждом по 12−13 серий, которые длятся 45−60 минут)

О чем сериал

Шоу рассказывает о семье из Лос-Анджелеса, которая владеет похоронным бизнесом. Его директор погибает, и сыну приходится занять место отца.

Почему смотрим

В США этот сериал стал частью современной поп-культуры. Так что, если не брезгуете черными комедиями, обязательно попробуйте на вкус, что там эти американцы так почитают. Но предупреждаем: не то чтобы шоу дико смешное, скорее, философское, а смех выступает в качестве защитной реакции.

Когда будете смотреть сериал, обращайте внимание на музыку: по задумке создателя, она отражает настроение героев и должна больше погружать вас в атмосферу происходящего. Хотя и без этого погружение гарантировано: по типу повествования это что-то вроде семейной саги, которая длится несколько лет.

12. «Служба новостей» / «Новости» (2012−2014)

Рейтинг на IMDb: 8,6

В ролях: Джефф Дэниелс, Эмили Мортимер, Джон Галлахер мл., Элисон Пилл

Сколько сезонов: три (в каждом по 12−13 серий, которые длятся 45−60 минут)

О чем сериал

Вы увидите изнанку работы кабельного канала. Вымышленного, а не настоящего, но при этом с вполне реальными проблемами: герои пытаются найти баланс между честностью и рейтингами.

Почему смотрим

Создателем и сценаристом сериала выступил Аарон Соркин, который написал сценарии еще и к «Социальной сети» (2010), и к «Человеку, который изменил все» (2011). Получилось в чем-то так же: многое построено на диалогах, которые и закручивают дальше нить сюжета. В этом плане «на любителя», как говорят в интернете.

Тем не менее сериал стабильно удерживает хорошие рейтинги на разных платформах, а это уже кое-что. Плюс вы сможете освежить в памяти историю начала 2010-х: несмотря на то что герои и телеканал лишь придуманные образы, события, которые обсуждаются в шоу, были на самом деле.