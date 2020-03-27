«В меня врезались две машины, а виновник - один». Минчанка спорит с ГАИ по поводу двойного ДТП

Источник материала: Tut.by

В конце прошлого года минчанка Лилия Соколова попала в двойное ДТП на МКАД. Одна машина врезелась в нее сбоку, а вторая — сзади. Но страховку в полном объеме женщина получить не может: чтобы признать виновником одного из участников аварии, она прошла множество административных процедур, пока ничего не добилась, но сдаваться не собирается.



В ДТП оказались повреждены три автомобиля. Больше всех досталось Renault Лилии Соколовой — автомобиль получил повреждения и спереди, и сзади

ДТП произошло на внутренней стороне МКАД, возле выезда с улицы Рафиева.

— Я ехала в третьей полосе МКАД на своем Renault. Во второй полосе немного впереди грузовой автомобиль Iveco, в первой полосе — еще один грузовик. Справа, с улицы Рафиева на кольцевую выехала легковушка, которая подрезала грузовик в первой полосе. Грузовик перестроился левее, пытаясь уйти от столкновения, и в свою очередь, зацепил бортом Iveco в среднем ряду и снес ему зеркало, — вспоминает Лилия Соколова обстоятельства аварии.

На видеозаписи с регистратора в машине Лилии видно, что водитель грузовика в среднем ряду резко затормозил, а потом перестроился в левую полосу. Автомобилю в крайней полосе деваться было просто некуда — слева разделительное ограждение. Водитель изо всех сил ударила по тормозам. Столкновения избежать не удалось, и правой стороной она врезалась в Iveco. Сзади в Renault влетела еще одна легковая машина.

— На место ДТП приехал экипаж ГАИ Московского района. Сразу мне сказали, что здесь два виновника — водитель легковушки сзади, который не держал безопасную дистанцию, и водитель Iveco, который уходя от столкновения, перестроился в мою полосу. Я отдала ГАИ копию видеозаписи со своего регистратора. Через несколько дней я получила справку для страховой, но это была справка только о ДТП с легковым автомобилем, который врезался в меня сзади. А по ДТП с Iveco мне ничего не дали, сказав обращаться в ГАИ города, потому что дело передается туда.



Однозначным виновником был признан только водитель легковушки, влетевший в Renault сзади

— В ГАИ меня начали убеждать, что водитель Iveco не виноват — и покрытие могло быть скользким, и от касания грузовик вынесло в мою полосу, и тормоза могли сработать неравномерно. Мне сказали, что надо искать двух водителей — второго грузовика и легкового авто, которое выехало с улицы Рафиева, — возмущена женщина. — Но какое мне до них дело, если столкнулась я с Iveco?

Долгое время Лилия Соколова требовала у ГАИ Московского района выписку из материалов ДТП с грузовым автомобилем.

— Когда я получила выписку на руки, то пошла с ней в страховую и попросила проверить полис Iveco. Мне сказали, что страховка была оформлена в день аварии в 19.05. А ДТП произошло в 18.20.

За месяц Лилия Соколова написала жалобы и ходатайства во все вышестоящие органы, включая ГУСБ, УГАИ МВД, Администрацию президента, прокуратуру. 17 января 2020 года Лилия получила ответ на свои жалобы в УГАИ ГУВД Мингорисполкома и УГАИ МВД Республики Беларусь за подписью вриод начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома И.И. Шакуна. Письмо гласило, что доводы о безответственном отношении к своим обязанностям сотрудниками ГАИ не нашли подтверждения, при этом подготовка к рассмотрению дела приостановлена, принимается комплекс мер для полного и всестороннего выяснения обстоятельств произошедшего. В том числе был направлен запрос в СЗАО «Безопасные дороги» о предоставлении информации.

— И хотя ДТП произошло прямо под камерами видеонаблюдения, оказалось, что было темно и ничего нельзя разобрать. Видео с моего регистратора приобщили к делу только 9 января. По факту отсутствия полиса страхования у водителя Iveco «проводится проверка», — уточняет Лилия.

А уже 19 февраля 2020 года городская ГАИ вынесло постановление о возобновлении подготовки дела и его прекращении в связи с истечением сроков наложения административного взыскания.

— Копию постановления мне не выдали, а просто уведомили, что оно вынесено. Суть его такова — виновником является водитель неустановленного грузового автомобиля. Разыскать его не представилось возможным. А я и водитель Iveco являемся в этом деле потерпевшими.

Лилия обжаловала это постановление в ГАИ республики. Недавно пришел ответ и оттуда.



В ответе ГАИ республики на жалобу Лилии Соколовой признали, что в ходе дела не были приняты все меры по его полному и объективному расследованию

— Оказалось, что к этому моменту срок наложения административного взыскания истек, так что первое постановление о прекращении дела оставили без изменения, а мою жалобу оставили без удовлетворения. Сказали, что за возмещением причиненного вреда я могу обращаться в суд.

AUTO.TUT.BY будет следить за тем, как завершится это дело.