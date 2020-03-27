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Сотрудники ГАИ выясняют обстоятельства аварии с участием автомобиля медицинской помощи в Гродно
Источник материала: БTСотрудники ГАИ выясняют обстоятельства аварии с участием автомобиля медицинской помощи, которая случилась накануне в Гродно. Как выяснилось, водитель УАЗа двигался в направлении улицы Большая Троицкая. Со слов мужчины, автомобиль, который ехал перед ним, стал притормаживать. Чтобы избежать столкновения, шофер УАЗа резко повернул вправо и наскочил на металлическое ограждение. В итоге машина опрокинулась. Сообщается, что на место происшествия приезжали сотрудники МЧС, так как после опрокидывания у авто стало вытекать топливо. Кроме водителя, в салоне находилась и 62-летняя работница медицинской службы, которая получила травмы и была доставлена в больницу на обследование.
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Сотрудники ГАИ выясняют обстоятельства аварии с участием автомобиля медицинской помощи, которая случилась накануне в Гродно. Как выяснилось, водитель УАЗа...
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