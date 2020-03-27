В Ганцевичах планируют построить пеллетный завод

В Ганцевичах (Брестская область) планируют построить завод по производству пеллет, сообщил корреспонденту
Завод будет находиться на территории лесхоза. Для этого планируется реконструировать здание, где размещалось производство пиломатериалов. Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация объекта. Его строительство начнется уже в этом году. Ганцевичский лесхоз намерен реализовать проект в сжатые сроки. Будет установлена высокотехнологичная линия мощностью до 20 тыс. т пеллет в год.
«Сырья для производства пеллет достаточно. Будем использовать неликвидную древесину, щепу, опилки, отходы лесопиления. Готовую продукцию практически в полном объеме планируется экспортировать», — отметил Иосиф Бутько. Главный инженер добавил, что в прошлом году Ганцевичский лесхоз запустил новую линию лесопиления. За месяц с линии сходит 1 тыс. куб. м продукции. Она практически в равной пропорции реализуется на внутреннем и внешнем рынках.
В Ганцевичах будет второй по счету пеллетный завод в Брестской области. Строительство первого — его возводят в деревне Слобудка Пружанского района — практически завершено. Ожидается, что производство будет запущено уже в мае.
Также Брестское государственное производственное лесохозяйственное объединение в этом году намерено инвестировать в строительство четырех сушильных комплексов, установку линии лесопиления в Барановичском лесхозе и оборудования для окорки древесины в Пружанском лесхозе, приобретение техники для заготовки и вывозки древесины.