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В Ганцевичах планируют построить пеллетный завод

27.03.2020 08:16 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

В Ганцевичах планируют построить пеллетный завод

В Ганцевичах (Брестская область) планируют построить завод по производству пеллет, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный инженер Ганцевичского лесхоза Иосиф Бутько.

Завод будет находиться на территории лесхоза. Для этого планируется реконструировать здание, где размещалось производство пиломатериалов. Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация объекта. Его строительство начнется уже в этом году. Ганцевичский лесхоз намерен реализовать проект в сжатые сроки. Будет установлена высокотехнологичная линия мощностью до 20 тыс. т пеллет в год.

«Сырья для производства пеллет достаточно. Будем использовать неликвидную древесину, щепу, опилки, отходы лесопиления. Готовую продукцию практически в полном объеме планируется экспортировать», — отметил Иосиф Бутько. Главный инженер добавил, что в прошлом году Ганцевичский лесхоз запустил новую линию лесопиления. За месяц с линии сходит 1 тыс. куб. м продукции. Она практически в равной пропорции реализуется на внутреннем и внешнем рынках.

В Ганцевичах будет второй по счету пеллетный завод в Брестской области. Строительство первого — его возводят в деревне Слобудка Пружанского района — практически завершено. Ожидается, что производство будет запущено уже в мае.

Также Брестское государственное производственное лесохозяйственное объединение в этом году намерено инвестировать в строительство четырех сушильных комплексов, установку линии лесопиления в Барановичском лесхозе и оборудования для окорки древесины в Пружанском лесхозе, приобретение техники для заготовки и вывозки древесины.

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В Ганцевичах (Брестская область) планируют построить завод по производству пеллет, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный инженер Ганцевичского лесхоза Иосиф...
 
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