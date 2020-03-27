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Назначен управляющий ГУ «Центр обеспечения деятельности бюджетных организаций Пинского района»

27.03.2020 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Назначен управляющий ГУ «Центр обеспечения деятельности бюджетных организаций Пинского района»
Управляющим государственным учреждением «Центр обеспечения деятельности бюджетных организаций Пинского района» назначен Дмитрий Святославович ТАРАСЁНОК.

Назначен управляющий ГУ «Центр обеспечения деятельности бюджетных организаций Пинского района»Родился в деревне Домашицы в 1983 году. В 2005 году окончил Витебский государственный университет имени П.М. Машерова по специальности «история, белорусский язык и литература». До назначения на новую должность с 2012 года возглавлял коллектив Молотковичской средней школы.

 
 
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