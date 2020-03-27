Назначен управляющий ГУ «Центр обеспечения деятельности бюджетных организаций Пинского района»

Источник материала: Полесская правда



Управляющим государственным учреждением «Центр обеспечения деятельности бюджетных организаций Пинского района» назначен Дмитрий Святославович ТАРАСЁНОК.

Родился в деревне Домашицы в 1983 году. В 2005 году окончил Витебский государственный университет имени П.М. Машерова по специальности «история, белорусский язык и литература». До назначения на новую должность с 2012 года возглавлял коллектив Молотковичской средней школы.