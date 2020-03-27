Акция памяти «Во славу общей Победы» прошла в Лепеле

Источник материала: Лепельский край



Великая Отечественная война забрала миллионы жизней людей, искалечила судьбы. Свою разрушительную мощь

она обрушила на Беларусь, огромные территории России, Украины, Молдовы, Литвы, Латвии и Эстонии. Братские

республики отправляли бойцов защищать общую Родину. Практически возле каждого населенного пункта

Беларуси есть захоронения воинов и мирных жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны.

олг ныне живущих поколений — помнить о подвиге наших отцов, дедов и прадедов, знать историю своей малой родины, ее роль в ходе Великой Отечественной войны и передавать знания будущим поколениям.



Земля с Родины — святыня. Родная земля, обагренная кровью павших — вдвойне. Она — символический прах. Международная акция памяти «Во славу общей Победы», приуроченная к празднованию 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне, проходит во всех регионах нашей страны. Лепельский район также не остался в стороне от такого важного события.



В каждом сельсовете прошли торжественные мероприятия у мемориальных мест, установленных в память о тех, кто защищал родную землю от фашистских захватчиков. На территории Лепельского района находится 51 место захоронения погибших в годы Великой Отечественной войны, с которых был осуществлен торжественный забор земли.

В рамках патриотической акции состоялся митинг на Привокзальной площади у памятника воинам-освободителям.

Перед присутствующими выступил председатель райисполкома Михаил Киселевич:



— Скоро наша страна отметит 75-летие Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Эхо тех страшных событий болью отдается не только в сердцах ветеранов, но и поколений, которые родились в послевоенное время. Чтобы сохранить память, по всей республике проходит акция «Во славу общей Победы». С памятных мест, где похоронены погибшие в боях с немецко-фашистскими захватчиками защитники и мирные жители, собраны символические горсти земли. Акция, к которой присоединилась и Лепельщина, посвящена тем людям, кто не жалея своей жизни защищал от врага родную землю…

Выступающие на митинге говорили о жестоких боях, которые шли на лепельской земле в начале войны, о мужестве сражавшихся здесь земляков и воинов Красной армии, о мощном партизанском и подпольном движении, о десятках сожженных в районе деревень и репрессиях оккупантов против мирного населения. Во время войны на территории района погибло свыше 12 тысяч человек, сожжено 48 деревень.



Кульминационным моментом первого этапа акции «Во славу общей Победы» стало заполнение капсулы.

Право поместить в капсулу землю с воинских захоронений, которые находятся на территориях сельских населенных пунктов, было предоставлено председателям сельисполкомов. Так, председатель Горского сельского Совета Василий Бадяй всыпал в капсулу землю, взятую с воинского захоронения деревни Городчевичи. Председатель Каменского сельисполкома Николай Синицын поместил святую землю с воинских захоронений №2229 и №5433 агрогородка Камень и с воинского захоронения деревни Кабак, председатель Лепельского сельского исполнительного комитета Василий Шапка — землю с воинских захоронений населенных пунктов Черцы, Людчицы, Большой Полсвиж, Черноручье.

Землю с воинских захоронений, которые находятся на территории города Лепеля, поместил председатель районного исполнительного комитета Михаил Киселевич. Земля взята с воинских захоронений, расположенных на территории военного госпиталя, площади Свободы и Привокзальной площади.

Капсула передана на временное хранения в Лепельский краеведческий музей. Земля со святых для каждого белоруса мест будет доставлена в столицу Беларуси, где 9 мая состоится торжественная церемония закладки капсул в крипте Храма-Памятника в честь Всех Святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших, для вечной молитвенной памяти. Таким образом, символически будут воссоединены все, кто сражался плечом к плечу, добывая общую для всех Победу в разных точках боевых действий Великой Отечественной войны.

Затем слово было предоставлено протоиерею Сергию Лешкевичу, который отметил, что эта акция — уникальное событие не только для Лепельщины, но и всей республики, всего славянского народа. Она проводится для того, чтобы в нас жила благодарность предкам за их подвиг. «Нет больше той любви, как

если кто положит душу свою за други своя» — говорит Евангелие.

В завершение митинга в память о воинах, погибших при защите Отечества, были возложены цветы к братской могиле.

— Нет ни одной семьи, кого бы не коснулась война, — сказал Виктор Азаренок, заместитель председателя райисполкома. — Все мероприятия, которые проводятся на территории нашего района, в рамках 75-летия Великой Победы — это дань памяти тем людям, которые в годы сурового военного лихолетья самоотверженно боролись и сложили головы, чтобы мы сегодня жили на своей родной земле, в Беларуси, растили детей, строили дома.

Наш народ брал в руки оружие только по одному поводу — защищать свою Родину. Белорусов всегда отличают гостеприимство и добрососедство для всех стран. Народы, которые 75 лет назад вместе ковали Победу над фашизмом, навсегда связаны святыми узами братства и миролюбия. Ведь история Великой Победы — наша общая святая память и наш долг сохранить мир, завоеванный такой дорогой ценой!

Накануне участники акции привели в порядок мемориалы и воинские захоронения на территории Лепельского района. Организациями и сельскими исполнительными комитетами, за которыми закреплен уход за соответствующими захоронениями, принимаются все необходимые меры по поддержанию их в надлежащем состоянии, за ними осуществляется постоянный уход и по мере необходимости производится капитальный и косметический ремонт.

Наталья

ХРАПОВИЦКАЯ.