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«Мне очень стыдно за их поведение»: строгая мама-лабрадор отчитала своих щенков и рассмешила сеть (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Мама-лабрадор устроила выговор своим щенкам и попала на видео. Ролик рассмешил пользователей сети и собрал свыше 3 млн просмотров,
На кадрах – двое щенков дерутся и кусают друг друга. За происходящим наблюдает их мама. В какой-то момент лабрадор начинает строго лаять на своих малышей.
Видео получило название «Мамы такие мамы». Многие интернет-пользователи узнали в строгой собаке своих матерей: «Здорово знать, что мама – это понятие, которое выходит за рамки людского рода, «Я просто умираю со смеху с того, как она смотрит в камеру: "Прости, мне очень стыдно за их поведение"», «Я буквально понимаю каждое слово».
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«Мне очень стыдно за их поведение»: строгая мама-лабрадор отчитала своих щенков и рассмешила сеть (ВИДЕО)
Мама-лабрадор устроила выговор своим щенкам и попала на видео. Ролик рассмешил пользователей сети и собрал свыше 3 млн просмотров, пишет ridus.ru. На кадрах – двое...
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