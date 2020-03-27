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«Мне очень стыдно за их поведение»: строгая мама-лабрадор отчитала своих щенков и рассмешила сеть (ВИДЕО)

27.03.2020 09:36 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Мне очень стыдно за их поведение»: строгая мама-лабрадор отчитала своих щенков и рассмешила сеть (ВИДЕО)

Мама-лабрадор устроила выговор своим щенкам и попала на видео. Ролик рассмешил пользователей сети и собрал свыше 3 млн просмотров, пишет ridus.ru

На кадрах – двое щенков дерутся и кусают друг друга. За происходящим наблюдает их мама. В какой-то момент лабрадор начинает строго лаять на своих малышей. 

Видео получило название «Мамы такие мамы». Многие интернет-пользователи узнали в строгой собаке своих матерей: «Здорово знать, что мама – это понятие, которое выходит за рамки людского рода, «Я просто умираю со смеху с того, как она смотрит в камеру: "Прости, мне очень стыдно за их поведение"», «Я буквально понимаю каждое слово».

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Мама-лабрадор устроила выговор своим щенкам и попала на видео. Ролик рассмешил пользователей сети и собрал свыше 3 млн просмотров, пишет ridus.ru.  На кадрах – двое...
 
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