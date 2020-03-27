БелВЭБ приостановит пополнение некоторых валютных вкладов

Это ограничение заработает с 27 марта 2020 года. Нельзя будет пополнить такие вклады наличными во всех кассах, обменных пунктах, на рабочих местах, оборудованных электронным кассиром и темпокассой, а также в банке. Кроме того, нельзя их пополнить через безналичный перевод в офисах со счетов, открытых в банке.





БелВЭБ — это дочерний банк российской госкорпорации «ВЭБ.РФ». Он входит в число системно значимых для банковской системы Беларуси.