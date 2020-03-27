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Выпускникам Высоковского колледжа работодатели наперебой предлагают трудоустройство
27.03.2020 11:04 — Разное | Навiны Камянеччыны
Источник материала: Навiны Камянеччыны>
Предварительное распределение (выпуск – 30 июня) состоялось в группах юношей, получающих специальности по техобслуживанию сельхозмашин, эксплуатации и ремонту автомобилей, технологии сварочных работ, а также – техников-механиков. С будущими работодателями встретились девушки, которые будут трудиться поварами, контролерами-кассирами. Более ста молодых людей уже знают о своем первом рабочем месте.
Ранее, в феврале, были распределены поступавшие на обучение после 11 классов и получившие рабочие профессии. Многие из них пожелали работать там, где родились.
Галина НОВИК.
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Предварительное распределение (выпуск – 30 июня) состоялось в группах юношей, получающих специальности по техобслуживанию сельхозмашин, Сообщение Выпускникам...
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