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Выпускникам Высоковского колледжа работодатели наперебой предлагают трудоустройство

27.03.2020 11:04 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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Предварительное распределение (выпуск – 30 июня) состоялось в группах юношей, получающих специальности по техобслуживанию сельхозмашин, эксплуатации и ремонту автомобилей, технологии сварочных работ, а также – техников-механиков. С будущими работодателями встретились девушки, которые будут трудиться поварами, контролерами-кассирами. Более ста молодых людей уже знают о своем первом рабочем месте.

Ранее, в феврале, были распределены поступавшие на обучение после 11 классов и получившие рабочие профессии. Многие из них пожелали работать там, где родились.

Галина НОВИК.

Выпускникам Высоковского колледжа работодатели наперебой предлагают трудоустройство

Выпускникам Высоковского колледжа работодатели наперебой предлагают трудоустройство

Выпускникам Высоковского колледжа работодатели наперебой предлагают трудоустройство

Выпускникам Высоковского колледжа работодатели наперебой предлагают трудоустройство

Выпускникам Высоковского колледжа работодатели наперебой предлагают трудоустройство

Выпускникам Высоковского колледжа работодатели наперебой предлагают трудоустройство

Выпускникам Высоковского колледжа работодатели наперебой предлагают трудоустройство

 

Выпускникам Высоковского колледжа работодатели наперебой предлагают трудоустройство

Author: Редактор сайта

Выпускникам Высоковского колледжа работодатели наперебой предлагают трудоустройство

Редактор сайта

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Предварительное распределение (выпуск – 30 июня) состоялось в группах юношей, получающих специальности по техобслуживанию сельхозмашин, Сообщение Выпускникам...
 
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