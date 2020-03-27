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Ракетчики и зенитчики провели полевой выход дивизиона
Источник материала: ОНТ
Главная цель – довести полевую выучку до совершенства. Это значит повысить маневренные возможности дивизиона, приобрести практические навыки слаженной работы батарей и расчетов при отражении ударов с воздуха. Причём задачи усложняет непростая радиоэлектронная обстановка.
Это тот случай, когда тяжело в учении – легко в бою. Опыт полевых выходов – особенно ценный для подразделения. Условия максимально приближены к реальным боевым задачам, которые необходимо решать в современном военном деле.
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Главная цель – довести полевую выучку до совершенства. Это значит повысить маневренные возможности дивизиона, приобрести практические навыки слаженной работы...
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