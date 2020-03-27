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Ракетчики и зенитчики провели полевой выход дивизиона

27.03.2020 10:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ракетчики и зенитчики провели полевой выход дивизиона

Главная цель – довести полевую выучку до совершенства. Это значит повысить маневренные возможности дивизиона, приобрести практические навыки слаженной работы батарей и расчетов при отражении ударов с воздуха. Причём задачи усложняет непростая радиоэлектронная обстановка.

Андрей Санторик, командир второго зенитного ракетного дивизиона: «На практике отрабатывают вопросы совершения марша, перевода техники в боевое положение из походного, размещения в новом позиционном районе, организации охранения, инженерного и тылового обеспечения, радиационной, химической и биологической защиты, технического обслуживания вооружения, военной и специальной техники. Основное внимание уделяется практическому выполнению нормативов по тактической, тактико-специальной и специальной подготовке в составе расчетов».

Это тот случай, когда тяжело в учении – легко в бою. Опыт полевых выходов – особенно ценный для подразделения. Условия максимально приближены к реальным боевым задачам, которые необходимо решать в современном военном деле.  

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Главная цель – довести полевую выучку до совершенства. Это значит повысить маневренные возможности дивизиона, приобрести практические навыки слаженной работы...
 
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