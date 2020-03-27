ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В первой «пост-сталинке» Минска продают квартиру советского дипломата. Соседями были Машеров и Сурганов

27.03.2020 10:40 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Семья председателя госкомитета по профессионально-техническому образованию при Совмине БССР Льва Максимова выставила на продажу принадлежавшую ему квартиру. Находится это жилье в элитном, статусном доме, где жили первый секретарь ЦК КПБ Петр Машеров и председатель Президиума Верховного Совета БССР Федор Сурганов. Об этом пишет realt.by.

Дом стоит по адресу Красноармейская, 13, в самом центре города, рядом с Администрацией президента. Это первая элитная «пост-сталинка» Минска. В малоэтажке 1962 года строительства сквозные подъезды, трехметровые потолки и собственный парк. Это единственное здание в Беларуси, возведенное по такому необычному проекту. Материал стен – кирпич, высота потолков – почти три метра. Двор-парк огорожен забором, но замка на воротах нет – при желании пройти может любой. При этом на доме установлены камеры видеонаблюдения.



На территории разбит сад, растут полувековые деревья, голубые сосны, грецкий орех и другие редкие растения из коллекции Ботанического сада. Всего в доме 22 квартиры, две из которых – двухэтажные: в прошлом – Машерова и Сурганова.

При заселении стандартные квартиры выглядели схоже – на полу паркет, непривычно большие окна, оборудованная кухня, обои на стенах и люстры в каждой из комнат. Подъезды сквозные, двери дубовые – с тех самых времен, холлы гигантских масштабов с гранитными лестницами. В каждом подъезде не больше восьми квартир, некоторые объединены.


«Четырешка» семьи Максимовых расположена на верхнем этаже дома. Площадь квартиры небольшая – 78 квадратных метров. Есть просторная гостиная, площадью 23 «квадрата», кухня – восемь квадратных метров, и три разнообразные комнаты от 6,5 до 13,77 квадратного метра. По «заплаткам» обоев на стенах и стеллаже для партийных наград легко представляется, как торжественно эти помещения выглядели ранее.

Квартира Льва Максимова продается за 255 тысяч долларов. На сегодня это единственная квартира, которую есть шанс купить в доме на Красноармейской, 13.

Фото в материале: Павел Садовский для realt.by.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Семья председателя госкомитета по профессионально-техническому образованию при Совмине БССР Льва Максимова выставила на продажу принадлежавшую ему квартиру....
 
Новости дня
Новости разные
 
Ракетчики и зенитчики провели полевой выход дивизиона
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
27.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика