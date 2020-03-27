В первой «пост-сталинке» Минска продают квартиру советского дипломата. Соседями были Машеров и Сурганов

Источник материала: KYKY

Семья председателя госкомитета по профессионально-техническому образованию при Совмине БССР Льва Максимова выставила на продажу принадлежавшую ему квартиру. Находится это жилье в элитном, статусном доме, где жили первый секретарь ЦК КПБ Петр Машеров и председатель Президиума Верховного Совета БССР Федор Сурганов. Об этом пишет realt.by.

Дом стоит по адресу Красноармейская, 13, в самом центре города, рядом с Администрацией президента. Это первая элитная «пост-сталинка» Минска. В малоэтажке 1962 года строительства сквозные подъезды, трехметровые потолки и собственный парк. Это единственное здание в Беларуси, возведенное по такому необычному проекту. Материал стен – кирпич, высота потолков – почти три метра. Двор-парк огорожен забором, но замка на воротах нет – при желании пройти может любой. При этом на доме установлены камеры видеонаблюдения.









На территории разбит сад, растут полувековые деревья, голубые сосны, грецкий орех и другие редкие растения из коллекции Ботанического сада. Всего в доме 22 квартиры, две из которых – двухэтажные: в прошлом – Машерова и Сурганова.

При заселении стандартные квартиры выглядели схоже – на полу паркет, непривычно большие окна, оборудованная кухня, обои на стенах и люстры в каждой из комнат. Подъезды сквозные, двери дубовые – с тех самых времен, холлы гигантских масштабов с гранитными лестницами. В каждом подъезде не больше восьми квартир, некоторые объединены.





«Четырешка» семьи Максимовых расположена на верхнем этаже дома. Площадь квартиры небольшая – 78 квадратных метров. Есть просторная гостиная, площадью 23 «квадрата», кухня – восемь квадратных метров, и три разнообразные комнаты от 6,5 до 13,77 квадратного метра. По «заплаткам» обоев на стенах и стеллаже для партийных наград легко представляется, как торжественно эти помещения выглядели ранее.

Квартира Льва Максимова продается за 255 тысяч долларов. На сегодня это единственная квартира, которую есть шанс купить в доме на Красноармейской, 13.

Фото в материале: Павел Садовский для realt.by.