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Мингорсуд рассмотрит апелляцию Комара и Емельянова. Что не так с делом политзаключенных?

27.03.2020 10:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В пятницу, 27 марта, в 10 часов в Минском городском суде назначено рассмотрение апелляционных жалоб активистов анархистского движения Никиты Емельянова и Ивана Комара. Не так давно они были переведены из минского СИЗО-1 в жодинскую тюрьму. palitviazni.info сообщает, что кроме этого Никита Емельянов помещен в штрафной изолятор, но по какой причине — неизвестно.

Мингорсуд рассмотрит апелляцию Комара и Емельянова. Что не так с делом политзаключенных?
Напомним, суд Советского района Минска 12 февраля 2020 года осудил 19-летних анархистов Никиту Емельянова и Ивана Комара на семь лет лишения свободы каждого в колонии усиленного режима. Их осудили за две акции: Никита Емельянов бросил лампочку с красной краской в здание Мингорсуда, где в тот день должен был начаться суд над Дмитрием Полиенко. А позже дважды бросал «коктейль Молотова» в дверь изолятора на улице Володарского в Минске. Иван Комар в этот момент был в соседнем сквере.

Обоих признали виновными по трем статьям Уголовного кодекса: статья 341, часть 1 статьи 14 часть 2 статьи 218, часть 2 статьи 295-3. Свой поступок Никита Емельянов объяснил тем, что он выступает против преследования политических заключенных.

Белорусское правозащитное сообщество признало Никиту Емельянова и Ивана Комара политическими заключенными и выступила с требованием немедленного пересмотра их приговоров. Правозащитники считают, что анархистов непропорционально наказали в связи с их взглядами и убеждениями. Юристы "Весны" проанализировали приговор Ивана Комара и Никиты Емельянова и пришли к выводу, что тяжесть наказания для обоих продиктована исключительно их принадлежностью к анархическому сообществу, что является свидетельством наличия политического мотива в их уголовном преследовании. 

На основании правового обоснования позиции "Весны" по делу политзаключенных, рассказываем, что не так с делом Ивана Комара и Никиты Емельянова.

1) Расследование дела происходило с нарушением их прав.

Правозащитники «Весны» отмечают, что содержание обвиняемых в изоляторе временного содержания и в следственном изоляторе сопровождалось нарушением их гражданских и процессуальных прав. Например, в ходе расследования с участием Никиты Емельянова сотрудник МВД в отсутствие следователя провел допрос — без протокола, без адвоката, без объяснения прав. Емельянов предполагал, что это просто частная беседа, но она была записана на аудионосителях и фигурировала в деле как доказательство вины обвиняемых.

По словам Ивана Комара, некоторые его допросы также проходили без адвоката.

2) Следствие проходило под давлением на Ивана Комара.

В суде Иван Комар заявлял о давлении со стороны милиции, фактически о пытках. По его словам, перед каждым допросом его заводили в кабинет с сотрудниками ГУБОПиК, где ему угрожали побоями, длительным сроком заключения, проблемами у родных и близких.

Также Иван Комар сообщил, что во время сле твия ему угрожали переводом в камеру к заключенным с "низким статусом". Правозащитники расценивают это как реальную угрозу.

"Для заключенного это означает два выхода: или он начнет наносить себе повреждения, нарушать правила и буйствовать в камере, требуя вывести его оттуда, вплоть до удовлетворения таких требований, или он на весь оставшийся срок лишения свободы сам получает низкий статус. Человек с "низким статусом" не имеет никаких прав в камере, обязаны выполнять самые грязные работы, иметь много обязанностей и табу (должен занимать определенное место в камере, сообщать о своем низком статусе, таким заключенным нельзя сидеть с обычными заключенными рядом, вместе с ними принимать пищу, прикасаться к ним, самому давать кому-то вещи). Также в таком случае повышается опасность безнаказанно подвергнуться насилию", — объясняют юристы "Весны".

По словам Ивана Комара, он вынужден был написать явку с повинной из-за давления от сокамерников. В первые часы задержания его посадили в камеру с человеком возрастом за сорок лет, который ударил его по лицу 10 раз, снял с себя футболку и угрожал изнасилованием. Этот человек требовал написания явки с повинной. В этот же вечер Комар написал два документа в присутствии сотрудников ГУБОПиК.

Правозащитники отмечают, что на практике сотрудники милиции нередко используют других заключенных для оказания давления на обвиняемых с целью добиться нужных показаний. Так, приговоренный к смертной казни Семен Бережной, выступая Верховном Суде в 2017 году, заявил о том, что один из заключенных добивался от него с применением физического насилия самооговора и оговора других фигурантов дела. Поэтому правозащитники полагают, что и в случае Ивана Комара это вполне реальная ситуация.

3) Должного расследования заявления Ивана Комара о пытках проведено не было.

В ходе предварительного расследования дела Иван Комар написал заявление о пытках. Московский районный отдел Следственного комитета Минска провел проверку, но нарушений прав не обнаружил.

Правозащитники и международные эксперты критикуют методы реагирования на сообщения о пытках, которые существуют в Беларуси. Проверка проводится следователем без применения всех возможностей этого органа расследования. Поэтому юристы «Весны» уверены, что в данном случае надлежащего расследования заявления о пытках не проведено. Такие методы неполного расследования заявлений о пытках в Беларуси критиковал также Комитет против пыток ООН в 2018 году.

Кроме этого, результаты проверки к материалам уголовного дела не были приобщены и судами не исследованы. Суд также не приостановил производство по делу на время расследования заявления о пытках и не делал усилий организовать проверку заявления Комара о принуждении к даче показаний и о пытках.


4) Рассмотрение дела было проведено в нарушение принципов справедливого суда. 

Правозащитники отмечают, что содержанием обвиняемых в клетке во время судебного разбирательства была нарушена презумпция невиновности. В помещении суда в дни заседаний по делу без объективной необходимости были приняты дополнительные меры контроля, которые создавали обстановку страха.

В ходе рассмотрения дела в суде Советского района действовали усиленные меры безопасности. Присутствующим, чтобы попасть в зал суда, нужно было пройти личный досмотр и две рамки металлодетекторов: на входе в здание и непосредственно перед залом. В первый день суда возле здания суда дежурил автозак, милицейский микроавтобус и наряд ОМОНа. В самом суде было много милиционеров в штатском, которые вели оперативные видеосъемки. Милиционеры, которые конвоировали анархистов, были одеты в бранежилеты.

Это дает основания заявлять о нарушении принципов справедливого суда.

5) Выводы суда о совершении преступлений группой лиц по предварительному сговору — безосновательны.

Юристы "Весны" отметили, что в приговоре не обоснованные выводы суда о совместном совершении Никитой Емельяновым и Иваном Комаром противоправных действий.

Так, Иван Комар опроверг свою осведомленность о планах Емельянова атаковать зажигательной смесью СИЗО.

"Но даже вывод суда о том, что Комар был осведомлен о планах Емельянова совершить противоправные действия и по его просьбе приобретал краску, лампочки и растворитель, а также осуществлял видеосъемку не свидетельствует о совершении преступления группой лиц по предварительному сговору", — отмечается в правовой позиции "Весны".

Как добавляют правозащитники, с учетом конкретно установленных приговором обстоятельств — изготовления зажигательной смеси и ее перемещения, метании лампочек с краской и бутылок с зажигательной смесью Емельяновым, Комар может быть осужден только за помощь в форме предоставления устройств или средств совершения преступлений при условии надлежащего обоснования этой квалификации в приговоре.

6) Наказание Ивану Комару и Никите Емельянову является чрезмерно строгим.

Судья суда Советского района Минска Александр Якунчихин наказал Никиту Емельянова и Ивана Комара семью годами лишения свободы каждого в колонии усиленного режима. Юристы «Весны» пришли к выводу, что это наказание является чрезмерным.

"Молодые люди, впервые нарушившие закон, которые могли быть наказаны и исправлены без лишения свободы, получили наказание наиболее строгое из предусмотренных санкцией статьи видом наказания, сроком который ближе к максимальному", — отмечают правозащитники.

Ивану Комару наказание назначено без учета его роли в совершении противоправных действий. Так же и в ситуации с Никитой Емельяновым, который сам исполнил все действия.

"Такое наказание является чрезмерно строгим и нарушает принципы назначения уголовного наказания. При назначении наказания суд должен исходить из принципа индивидуализации наказания, то есть учитывать характер и степень общественной опасности совершенного преступления, мотивы и цели содеянного, личность виновного, характер причиненного вреда, размер причиненного ущерба и другие обстоятельства. Наказание в виде лишения свободы может быть назначено лишь при условии, что цели уголовной ответственности не могут быть достигнуты применением более мягкого наказания, предусмотренного соответствующей статьей Уголовного кодекса", — добавляют юристы "Весны".
 
Теги: Минск
 
 
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В пятницу, 27 марта, в 10 часов в Минском городском суде назначено рассмотрение апелляционных жалоб активистов анархистского движения Никиты Емельянова и Ивана...
 
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