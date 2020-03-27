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Фотофакт: в «Арена Сити» девушка на «Рено» протаранила стену и вывалилась на эскалатор
Источник материала: Партизан
Паркинг от эскалатора, по которому перемещаются люди, отделяет тоненькая стенка толщиной всего в полкирпича
Фото: телеграм-канал «Какие люди – такой и город».
О происшествии в Телеграм-канале «Какие люди - такой и город» сообщили очевидцы, пишет
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Паркинг от эскалатора, по которому перемещаются люди, отделяет тоненькая стенка толщиной всего в полкирпича
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