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Хорошая новость: в Минске пока не планируют завершать отопительный сезон

27.03.2020 10:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Минске установилась достаточно теплая весенняя погода. Однако решение об отключении отопления в жилых домах и административных зданиях пока не принято.

В частности, как сообщил начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Владимир Лебедь, решение о сроках завершения осенне-зимнего периода принимает Мингорисполком, когда среднесуточная температура наружного воздуха в течение трех суток подряд составляет плюс 8°C и выше. Это предусмотрено ТКП 388−2012 «Правила подготовки и проведения осенне-зимнего периода энергоснабжающими организациями и потребителями тепловой энергии», передает «Минск-Новости».

В первую очередь батареи остывают в общественных, административных зданиях, на промышленных предприятиях. Во вторую – в жилищном фонде, общежитиях, гостиницах, вузах. Последними отопление перестают получать детские дошкольные, школьные, лечебно-профилактические, медицинские, учебные учреждения, учреждения социального обеспечения, музеи, государственные архивы, библиотеки.


Иногда отопительный сезон для нескольких групп завершается одновременно. Например, в 2019 году с 22 апреля прекратили подачу тепла и в жилфонд, и в объекты социального назначения.

Отметим, что в ближайшие дни в Минске будет теплая погода. Температура воздуха днем составит 12-14 градусов тепла. При этом ночью не исключены заморозки, а с начала следующей недели прогнозируется резкое похолодание.
 
Теги: Минск
 
 
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В Минске установилась достаточно теплая весенняя погода. Однако решение об отключении отопления в жилых домах и административных зданиях пока не принято.
 
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