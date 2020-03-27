Хорошая новость: в Минске пока не планируют завершать отопительный сезон

Владимир Лебедь, решение о сроках завершения осенне-зимнего периода принимает Мингорисполком, когда среднесуточная температура наружного воздуха в течение трех суток подряд составляет плюс 8°C и выше. Это предусмотрено ТКП 388−2012 «Правила подготовки и проведения осенне-зимнего периода энергоснабжающими организациями и потребителями тепловой энергии», передает «Минск-Новости». В частности, как сообщил начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома, решение о сроках завершения осенне-зимнего периода принимает Мингорисполком, когда среднесуточная температура наружного воздуха в течение трех суток подряд составляет плюс 8°C и выше. Это предусмотрено ТКП 388−2012 «Правила подготовки и проведения осенне-зимнего периода энергоснабжающими организациями и потребителями тепловой энергии»,«Минск-Новости».





В первую очередь батареи остывают в общественных, административных зданиях, на промышленных предприятиях. Во вторую – в жилищном фонде, общежитиях, гостиницах, вузах. Последними отопление перестают получать детские дошкольные, школьные, лечебно-профилактические, медицинские, учебные учреждения, учреждения социального обеспечения, музеи, государственные архивы, библиотеки.









Иногда отопительный сезон для нескольких групп завершается одновременно. Например, в 2019 году с 22 апреля прекратили подачу тепла и в жилфонд, и в объекты социального назначения.





Отметим, что в ближайшие дни в Минске будет теплая погода. Температура воздуха днем составит 12-14 градусов тепла. При этом ночью не исключены заморозки, а с начала следующей недели прогнозируется резкое похолодание.



