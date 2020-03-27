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На следующей неделе белорусов ждут шесть рабочих дней

27.03.2020 11:04 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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Рабочий день с понедельника, 27 апреля, перенесен на субботу, 4 апреля. В конце апреля белорусов ожидает сразу четыре выходных: 25–28 апреля (28 апреля — Радоница).

Потом – два рабочих дня (29 и 30 апреля, среда и четверг). Затем снова три выходных: 1–3 мая.

Соответствующее решение опубликовано на сайте Совета Министров Республики Беларусь.

На следующей неделе белорусов ждут шесть рабочих дней

Author: Редактор сайта

На следующей неделе белорусов ждут шесть рабочих дней

Редактор сайта

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Рабочий день с понедельника, 27 апреля, перенесен на субботу, 4 апреля. В конце апреля белорусов Сообщение На следующей неделе белорусов ждут шесть рабочих дней...
 
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