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Курсы валют и криптовалют на сегодня

27.03.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Евро поднялся на новый исторический максимум в начале торгов 27 марта. Биткойн +119.8

Курс доллара упал на 0,0123 BYN до 2,5777 BYN/USD. Это минимальное значение за последние 7 дней. Общие потери доллара за последние четыре дня с учётом сегодняшнего составили чуть более 6 копеек.

Курс евро вырос на 0,0189 BYN до 2,8476 BYN/EUR. Европейской валюте удалось на 1,7 копейки побить предыдущий исторический максимум, который продержался всего 4 дня.

Курс российского рубля поднялся на 0,0143 BYN до 3,3100 BYN/100 RUB.

Bitcoin − 6729.58$ (+119.8);

Bitcоin Cash/ВСС – 227.22$ (+5.32);

Litecoin − 40.22$ (+1.17);

Еthеreum − 137.94$ (+2.89);

ZCаsh − 32.57$ (+1.11);

DigitalCash − 68.16$ (+0.15);

Monero − 49.39$ (+1.32)


 
 
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Евро поднялся на новый исторический максимум в начале торгов 27 марта. Биткойн +119.8
 
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