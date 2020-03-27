Курсы валют и криптовалют на сегодня

Источник материала: Новости Дзержинска

Евро поднялся на новый исторический максимум в начале торгов 27 марта. Биткойн +119.8

Курс доллара упал на 0,0123 BYN до 2,5777 BYN/USD. Это минимальное значение за последние 7 дней. Общие потери доллара за последние четыре дня с учётом сегодняшнего составили чуть более 6 копеек.

Курс евро вырос на 0,0189 BYN до 2,8476 BYN/EUR. Европейской валюте удалось на 1,7 копейки побить предыдущий исторический максимум, который продержался всего 4 дня.

Курс российского рубля поднялся на 0,0143 BYN до 3,3100 BYN/100 RUB.

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