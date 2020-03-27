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Пока Россия на каникулах, белорусы будут работать в субботу

27.03.2020 11:02 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: pixabay.com

Суббота 4 апреля была объявлена рабочей за понедельник 27 апреля, согласно постановлению правительства от 9 октября 2019 г. № 688.

В конце апреля, с учетом переносов, будет сразу четыре выходных: 25 апреля (суббота), 26 апреля (воскресенье), 27 апреля (понедельник) и 28 апреля (вторник). В начале мая будут еще три дня отдыха - с 1 по 3 мая.

28 апреля православные верующие будут отмечать Радуницу, а 1 мая будет Праздник труда.

Пока что изменений в график переноса рабочих дней на 2020 год не вносилось. Если ситуация изменится, информация об этом появится на сайте Совета Министров.

Источник: Myfin.by
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В Беларуси 4 апреля - рабочая суббота. А в конце апреля будут длинные выходные.
 
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