Пока Россия на каникулах, белорусы будут работать в субботу

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Суббота 4 апреля была объявлена рабочей за понедельник 27 апреля, согласно постановлению правительства от 9 октября 2019 г. № 688.

В конце апреля, с учетом переносов, будет сразу четыре выходных: 25 апреля (суббота), 26 апреля (воскресенье), 27 апреля (понедельник) и 28 апреля (вторник). В начале мая будут еще три дня отдыха - с 1 по 3 мая.

28 апреля православные верующие будут отмечать Радуницу, а 1 мая будет Праздник труда.

Пока что изменений в график переноса рабочих дней на 2020 год не вносилось. Если ситуация изменится, информация об этом появится на сайте Совета Министров.