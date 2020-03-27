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Вероятно, был взрыв бытового газа. При пожаре в жилом доме Магнитогорска погибли женщина и 14-летний подросток

27.03.2020 11:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. В результате мощного взрыва в жилом доме Магнитогорска погибли 2 человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Жертвами стали женщина и 14-летний подросток. Еще 17 жильцов получили травмы.

Вероятно, был взрыв бытового газа. При пожаре в жилом доме Магнитогорска погибли женщина и 14-летний подросток

По предварительным данным, на втором этаже здания произошел хлопок бытового газа, после чего вспыхнул пожар. Огонь распространился на 6 квартир. Прибывшие к месту ЧП пожарные эвакуировали из дома 27 человек. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Вероятно, был взрыв бытового газа. При пожаре в жилом доме Магнитогорска погибли женщина и 14-летний подросток

Вероятно, был взрыв бытового газа. При пожаре в жилом доме Магнитогорска погибли женщина и 14-летний подросток

Вероятно, был взрыв бытового газа. При пожаре в жилом доме Магнитогорска погибли женщина и 14-летний подросток

Вероятно, был взрыв бытового газа. При пожаре в жилом доме Магнитогорска погибли женщина и 14-летний подросток

Вероятно, был взрыв бытового газа. При пожаре в жилом доме Магнитогорска погибли женщина и 14-летний подросток

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Новости России. В результате мощного взрыва в жилом доме Магнитогорска погибли 2 человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Жертвами стали женщина и...
 
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