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Александр Лукашенко посещает предприятие «Белгипс»

27.03.2020 10:48 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко посещает предприятие «Белгипс»

Александр Лукашенко сегодня посещает ОАО «Белгипс»пишет БЕЛТА.

Президент ознакомится с результатами работы завода и особенностями производства строительных материалов из гипса. Также Александру Лукашенко доложат о выполнении его поручений по развитию производства стройматериалов в нашей стране и реализации инвестиционных проектов в данной отрасли. 

В настоящее время на «Белгипсе» производят сухие строительные смеси, гипсокартонные листы, химические добавки и пазогребневые плиты.

ФОТО: БЕЛТА

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Александр Лукашенко сегодня посещает ОАО «Белгипс», пишет БЕЛТА. Президент ознакомится с результатами работы завода и особенностями производства...
 
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