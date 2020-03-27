Александр Лукашенко посещает предприятие «Белгипс»

Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко сегодня посещает ОАО «Белгипс», пишет БЕЛТА.

Президент ознакомится с результатами работы завода и особенностями производства строительных материалов из гипса. Также Александру Лукашенко доложат о выполнении его поручений по развитию производства стройматериалов в нашей стране и реализации инвестиционных проектов в данной отрасли.

В настоящее время на «Белгипсе» производят сухие строительные смеси, гипсокартонные листы, химические добавки и пазогребневые плиты.

ФОТО: БЕЛТА

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