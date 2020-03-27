|
Александр Лукашенко посещает предприятие «Белгипс»
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко сегодня посещает ОАО «Белгипс»,
Президент ознакомится с результатами работы завода и особенностями производства строительных материалов из гипса. Также Александру Лукашенко доложат о выполнении его поручений по развитию производства стройматериалов в нашей стране и реализации инвестиционных проектов в данной отрасли.
В настоящее время на «Белгипсе» производят сухие строительные смеси, гипсокартонные листы, химические добавки и пазогребневые плиты.
ФОТО: БЕЛТА
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко сегодня посещает ОАО «Белгипс», пишет БЕЛТА. Президент ознакомится с результатами работы завода и особенностями производства...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)