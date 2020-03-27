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Как чихать правильно – Видео
27.03.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Чтобы обезопасить себя и окружающих лиц от заражения острыми респираторными инфекциями, необходимо соблюдать «респираторный этикет». Как вести себя правильно, рассказали на ТРК «Могилев».
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Чтобы обезопасить себя и окружающих лиц от заражения острыми респираторными инфекциями, необходимо соблюдать «респираторный этикет». Как вести себя...
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