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Северное сияние покажут в режиме онлайн. Белорусы могут присоединиться к трансляции
Источник материала: ОНТ
Трансляцию такого светового шоу запустили в Канаде. И теперь лучшие виды открыты всему миру.
Камеры, с которых можно наблюдать за сиянием установили в городе Черчилл – провинции Манитоба. Именно эта точка славится самыми невероятными видами. Сезон в этих местах продолжается с декабря по апрель. И чтобы ученым ничего не упустить во время карантина, исследуют природное явление прямо из дома. Трансляцию уже оценили более шести тысяч пользователей. Разница во времени с Минском составляет восемь часов. Поэтому увидеть самые яркие кадры белорусы могут с трех часов ночи и приблизительно до полудня.
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Трансляцию такого светового шоу запустили в Канаде. И теперь лучшие виды открыты всему миру. Камеры, с которых можно наблюдать за сиянием установили в городе...
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