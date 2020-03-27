Северное сияние покажут в режиме онлайн. Белорусы могут присоединиться к трансляции

Источник материала: ОНТ

Трансляцию такого светового шоу запустили в Канаде. И теперь лучшие виды открыты всему миру.

Камеры, с которых можно наблюдать за сиянием установили в городе Черчилл – провинции Манитоба. Именно эта точка славится самыми невероятными видами. Сезон в этих местах продолжается с декабря по апрель. И чтобы ученым ничего не упустить во время карантина, исследуют природное явление прямо из дома. Трансляцию уже оценили более шести тысяч пользователей. Разница во времени с Минском составляет восемь часов. Поэтому увидеть самые яркие кадры белорусы могут с трех часов ночи и приблизительно до полудня.

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