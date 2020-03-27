Как оставаться физически активным, если не выходишь из дома

Источник материала: Tut.by

ВОЗ подготовила пособие для того, чтобы оставаться физически активным даже на домашнем карантине. «Сидячий образ жизни может оказать негативное влияние на здоровье, благополучие и качество жизни. Физические упражнения и техники расслабления помогут сохранить спокойствие и защитить ваше здоровье в течение этого времени», — напоминают эксперты.



Фото: unsplash.com

Шесть правил от ВОЗ во время самокарантина

Делайте короткие активные перерывы в течение дня. ВОЗ рекомендует 150 минут умеренной физической активности или 75 минут интенсивной физической активности в неделю или сочетание умеренной и интенсивной физической активности. Короткие разминки — дополнение к этим рекомендациям. Можно взять за основу предложенную ВОЗ тренировку (смотрите ниже) для поддержания физической активности каждый день. Танцы, игры с детьми и выполнение домашних обязанностей, таких как уборка дома, также позволяют оставаться физически активными в домашних условиях. Используйте онлайн-ресурсы. Воспользуйтесь преимуществом онлайн-ресурсов, предлагающих комплекс физических упражнений. Многие из них находятся в бесплатном доступе на YouTube. В отсутствие опыта выполнения подобных упражнений, будьте осторожны и примите во внимание свои ограничения. Ходите. Даже в небольших помещениях хождение по периметру или марш на месте могут помочь вам оставаться активными. Если вам звонят, стойте или ходите по дому, во время разговора, а не сидите. Если вы решили выйти на улицу, чтобы прогуляться или заняться спортом, убедитесь, что вы находитесь на расстоянии не менее 1 метра от других людей. Проводите время в стоячем положении. Сократите время, проводимое в сидячем положении, и по возможности отдавайте предпочтение положению стоя. В идеале в каждый отдельный период старайтесь оставаться не более 30 минут в сидячем положении и положении лежа. Рассмотрите возможность использования стола на высоких ножках, позволяющего работать в положении стоя, или используйте в качестве подставок книги или другие приспособления. Расслабление. Медитация, глубокие вдохи и выдохи помогут вам сохранять спокойствие. Правильно питайтесь. ВОЗ рекомендует пить воду вместо сахаросодержащих напитков. Ограничьте или исключите потребление алкогольных напитков. Обеспечьте достаточное количество фруктов и овощей и ограничьте потребление соли, сахара и жира. Отдавайте предпочтение цельнозерновым, а не рафинированным продуктам.

Какие упражнения можно делать дома

Подъем колена к локтю



Фото: Европейское региональное бюро ВОЗ, www.euro.who.int

Коснитесь локтем противоположного колена, чередуя стороны. Выполняйте упражнение в своем темпе. Попробуйте выполнить упражнение в течение 1−2 минут с перерывом на отдых в течение 30−60 секунд и повтором до 5 раз. Это упражнение способствует работе сердца и увеличивает частоту дыхания.

Планка



Фото: Европейское региональное бюро ВОЗ, www.euro.who.int

Уверенно обопритесь на предплечья, удерживая локти под плечами. Сохраняйте высоту положения бедер на уровне головы. Задержитесь в этом положении на 20−30 секунд (или более продолжительное время, если возможно), делая перерывы по 30−60 секунд и повторяя цикл до 5 раз. Это упражнение способствует укреплению мышц живота, рук и ног.

Укрепление мышц спины



Фото: Европейское региональное бюро ВОЗ, www.euro.who.int

Прикоснитесь к ушам кончиками пальцев и поднимите верхнюю часть корпуса, удерживая ноги на полу. Опустите верхнюю часть корпуса. Выполняйте это упражнение 10−15 раз (или более), делая перерывы по 30−60 секунд и повторяя цикл до 5 раз. Это упражнение способствует укреплению мышц спины.

Приседания



Фото: Европейское региональное бюро ВОЗ, www.euro.who.int

Поставьте ноги на ширине бедер. Стопы слегка направлены в сторону. Согните колени настолько, насколько вам удобно, плотно прижимая пятки и удерживая колени над стопами (не уводя их вперед). Сделайте присед и выпрямитесь. Выполняйте это упражнение 10−15 раз (или более), делая перерывы по 30−60 секунд и повторяя цикл до 5 раз. Это упражнение укрепляет мышцы ног и ягодиц.

Боковые подъемы колена



Фото: Европейское региональное бюро ВОЗ, www.euro.who.int

Коснитесь локтя коленом, отведя его в сторону. Чередуйте стороны. Выполняйте упражнение в своем темпе. Попробуйте выполнить упражнение в течение 1−2 минут с перерывом на отдых в течение 30−60 секунд и повтором до 5 раз. Это упражнение способствует работе сердца и увеличивает частоту дыхания.

Cупермен



Фото: Европейское региональное бюро ВОЗ, www.euro.who.int

Примите исходное положение, когда руки находятся под плечами, а колени под бедрами. Поочередно тяните руку вперед, одновременно поднимая разноименную ногу. Выполняйте это упражнение 20−30 раз (или более), делая перерывы по 30−60 секунд и повторяя цикл до 5 раз. Это упражнение укрепляет мышцы живота, ягодиц и спины.

Мост



Фото: Европейское региональное бюро ВОЗ, www.euro.who.int

Примите исходное положение, прижав стопы к полу и зафиксировав колени над пятками. Поднимите бедра на комфортную для вас высоту и медленно опустите. Выполняйте это упражнение 10−15 раз (или более), делая перерывы по 30−60 секунд и повторяя цикл до 5 раз. Это упражнение укрепляет ягодицы.

Приседания со стулом



Фото: Европейское региональное бюро ВОЗ, www.euro.who.int

Обопритесь руками о сиденье стула и зафиксируйте ноги примерно в полуметре от стула. Сгибайте руки в локтях, опуская при этом бедра, затем выпрямите руки. Выполняйте это упражнение 10−15 раз (или более), делая перерывы по 30−60 секунд и повторяя цикл до 5 раз. Это упражнение укрепляет трицепсы.

Растяжка мышц груди



Фото: Европейское региональное бюро ВОЗ, www.euro.who.int

Сложите пальцы рук в замок за спиной. Потяните руки, вытянув при этом грудь вперед. Задержитесь в этом положении в течение 20−30 секунд (или более). Удержание этого положения способствует растяжению мышц груди и плеч.

Поза младенца



Фото: Европейское региональное бюро ВОЗ, www.euro.who.int

Примите положение сидя на пятках. Стремитесь опуститься животом к передней поверхности бедер, активно вытягивая руки вперед. Дышите в обычном темпе. Задержитесь в этом положении в течение 20−30 секунд (или более). Удержание этого положения способствует растяжению мышц спины, плеч и боков.

Медитация в положении сидя



Фото: Европейское региональное бюро ВОЗ, www.euro.who.int

Примите удобное положение сидя на полу, скрестив ноги (или сядьте на стул). Удерживайте спину в прямом положении. Закройте глаза, расслабьтесь и постепенно переходите на глубокое дыхание. Сконцентрируйтесь на своем дыхании, стараясь отбросить все мысли и не сосредотачиваясь на проблемах. Оставайтесь в этом положении в течение 5−10 минут или более, чтобы расслабиться и очистить свой разум.

Положение ноги вверх с опорой на стену



Фото: Европейское региональное бюро ВОЗ, www.euro.who.int

Зафиксируйте бедра на расстоянии 5−10 см от стены и дайте ногам отдохнуть. Закройте глаза, расслабьтесь и постепенно переходите на глубокое дыхание. Сконцентрируйтесь на своем дыхании, стараясь отбросить все мысли и не сосредотачиваясь на проблемах. Оставайтесь в этом положении до 5 минут. Удержание этого положения должно принести комфорт, способствовать расслаблению и снятию стресса.