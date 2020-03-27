Загрузка производств и туристическая привлекательность - Петришенко поставил задачи перед Пинском

Источник материала: Пинский Вестник

Власти Пинска должны делать ставку на загрузку промышленных предприятий и развитие туризма, заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко сегодня на заседании Брестского облисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.

На заседании, которое проходило в режиме видеоконференции, рассматривалась ситуация в экономике Пинска. В соответствии с поручением главы государства и решением правительства город входит в число регионов ускоренного социально-экономического развития. С этой целью здесь разработан комплексный план мероприятий, на реализацию которых в прошлом году было направлено Br172,1 млн (122,5% к плану), в том числе почти треть этих инвестиций (Br60,7 млн) - в промышленность.

Однако по итогам работы за прошлый год город не достиг запланированных показателей, а планы в большинстве своем остались нереализованными. В первую очередь причина кроется в снижении объемов промышленного производства и нестабильной работе предприятий республиканской подчиненности, на долю которых приходится около 80% городских объемов производства. Одно из таких - Пинский ордена Знак Почета судостроительно-судоремонтный завод.

"Пинск расположен в замечательном месте. Есть река - развивайте туризм, ремонтируйте суда и возите людей, организуйте прогулки. Осваивайте производства. Поэтому проблему надо решать через призму загрузки предприятий - раз, туристической привлекательности этого края - два", - сказал Игорь Петришенко.

Он поручил находившимся в студии Совмина руководителям министерств, концернов и ведомств провести инвентаризацию бизнес-планов предприятий, которые находятся в их подчинении. "Должна быть оперативная настройка и корректировка бизнес-планов. Показатели, базовые аспекты, которые закладывались, остаются. Никоим образом их не ослаблять. Если нужно, заменять другими. Это зона ответственности Минпрома и горисполкома. Нужно по-хозяйски подойти. Понятно, что загрузка предприятий будет вестись по конкурсным процедурам, но направления, подходы вы должны отрегулировать", - подчеркнул вице-премьер.

Игорь Петришенко отметил, что не должно быть деления предприятий на своих и чужих, местных и республиканских, частных и государственных. "За все отвечает руководитель местного органа власти и предприятия. Это его люди, они платят налоги, создают инфраструктуру, комфорт в городе. Это все взаимосвязано. Чем лучше эти предприятия, которые создают 80% валового регионального продукта по городу, будут работать, тем лучше будет жить в Пинске", - добавил он.

Участники заседания затронули различные аспекты экономики города, обратили особое внимание на градообразующие предприятия. Акцент был сделан на ключевых вопросах, от решения которых напрямую зависит развитие социальной сферы. Председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис обратил внимание на изменения в составе руководства города. "Произведена фактически смена руководства Пинского горисполкома, подобрана новая команда. Уверен, что есть возможность, чтобы Пинск был лидером среди 11 городов-стотысячников, которые включены в программу ускоренного социально-экономического развития", - резюмировал губернатор.

В заседании приняли участие помощник Президента - инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич, председатель правления Белкоопсоюза, уполномоченный главы государства по Брестской области Валерий Иванов.





БелТА