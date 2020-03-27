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Вернуть деньги за покупки можно будет через ЕРИП
Источник материала: Myfin
Регулятор отмечает, что многие организации торговли и сервиса из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки вынуждены возвращать денежные средства, ранее уплаченные их клиентами за поставляемые товары, работы или услуги.
В
В ЕРИП уже реализован механизм возврата платежей в полном объеме за жилищно-коммунальные услуги, напоминает регулятор. Для этого необходимо подать заявление о возврате излишне или ошибочно уплаченной суммы за ЖКУ в организацию, осуществляющую учет, расчет и начисление платы за услуги. После рассмотрения заявления деньги возвращаются плательщику,
В Нацбанке отметили
также, что если организация торговли
(сервиса) готова вернуть своему клиенту
денежные средства, ранее уплаченные
при помощи банковской платежной
Источник: Myfin.by
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Нацбанк Беларуси планирует внедрить в ЕРИП сервис по возврату платежей. Об этом сообщили в управлении информации и общественных связей Национального банка.
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