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Вернуть деньги за покупки можно будет через ЕРИП

27.03.2020 12:06 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

Регулятор отмечает, что многие организации торговли и сервиса из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки вынуждены возвращать денежные средства, ранее уплаченные их клиентами за поставляемые товары, работы или услуги.

В Нацбанке сообщают, что ведутся работы по внедрению в ЕРИП сервиса, который позволит клиентам осуществлять возврат платежей, совершенных в безналичной форме через систему дистанционного банковского обслуживания, а организациям торговли (сервиса) - ранее выплаченное ими вознаграждение. Сервис будет внедрен в течение нескольких месяцев.

В ЕРИП уже реализован механизм возврата платежей в полном объеме за жилищно-коммунальные услуги, напоминает регулятор. Для этого необходимо подать заявление о возврате излишне или ошибочно уплаченной суммы за ЖКУ в организацию, осуществляющую учет, расчет и начисление платы за услуги. После рассмотрения заявления деньги возвращаются плательщику,

В Нацбанке отметили также, что если организация торговли (сервиса) готова вернуть своему клиенту денежные средства, ранее уплаченные при помощи банковской платежной карточки, это необходимо оформить путем операции возврата в платежном терминале. Тогда клиенту будут возвращены его деньги, а организации торговли (сервиса) - ранее выплаченное вознаграждение за оказанные услуги эквайринга (включая интернет-эквайринг).

Источник: Myfin.by
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Теги: Новости, Минск
 
 
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Нацбанк Беларуси планирует внедрить в ЕРИП сервис по возврату платежей. Об этом сообщили в управлении информации и общественных связей Национального банка.
 
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