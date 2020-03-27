Вернуть деньги за покупки можно будет через ЕРИП

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Регулятор отмечает, что многие организации торговли и сервиса из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки вынуждены возвращать денежные средства, ранее уплаченные их клиентами за поставляемые товары, работы или услуги.

В Нацбанке сообщают, что ведутся работы по внедрению в ЕРИП сервиса, который позволит клиентам осуществлять возврат платежей, совершенных в безналичной форме через систему дистанционного банковского обслуживания, а организациям торговли (сервиса) - ранее выплаченное ими вознаграждение. Сервис будет внедрен в течение нескольких месяцев.

В ЕРИП уже реализован механизм возврата платежей в полном объеме за жилищно-коммунальные услуги, напоминает регулятор. Для этого необходимо подать заявление о возврате излишне или ошибочно уплаченной суммы за ЖКУ в организацию, осуществляющую учет, расчет и начисление платы за услуги. После рассмотрения заявления деньги возвращаются плательщику,