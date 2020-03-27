Руководители региональной и местной власти, а также представители республиканских органов госуправления проведут завтра прямые линии

|Государственный орган
|ФИО, должность
|Телефон
|Министерство антимонопольного
регулирования и торговли
Республики Беларусь
|Колтович Владимир Васильевич,
Министр
|8 (017) 327-61-21
|Министерство архитектуры и строительства
Республики Беларусь
|Швец Олег Дмитриевич,
заместитель Министра
|8 (017) 200-46-15
|Министерство внутренних дел
Республики Беларусь
|Хоменко Сергей Николаевич,
заместитель Министра
генерал-майор милиции
|8 (017) 218-55-30
|Министерство жилищно-
коммунального хозяйства
Республики Беларусь
|Трубило Геннадий Алексеевич,
первый заместитель Министра
|8 (017) 200-19-00
|Министерство здравоохранения
Республики Беларусь
|Андросюк Борис Николаевич,
заместитель Министра
|8 (017) 222-62-92
|Министерство иностранных дел
Республики Беларусь
|Шестаков Евгений Андреевич,
заместитель Министра
|8 (017) 327-29-22
|Министерство информации
Республики Беларусь
|Бузовский Игорь Иванович,
заместитель Министра
|8 (017) 203-92-31
|Министерство культуры
Республики Беларусь
|Бондарь Юрий Павлович,
Министр
|8 (017) 203-75-74
|Министерство лесного хозяйства
Республики Беларусь
|Креч Владимир Иванович,
заместитель Министра
|8 (017) 200-46-09
|Министерство обороны
Республики Беларусь
|Бурдыко Андрей Валерьянович,
заместитель Министра по тылу – начальник тыла Вооруженных Сил
генерал-майор
|8 (017) 297-10-22
|Министерство образования
Республики Беларусь
|Рудый Сергей Валентинович,
заместитель Министра
|8 (017) 200-94-81
|Министерство по налогам и сборам
Республики Беларусь
|Клепча Игорь Николаевич,
первый заместитель Министра
|8 (017) 229-79-00
|Министерство по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь
|Ласута Геннадий Федорович,
заместитель Министра
|8 (017) 229-35-90
|Министерство природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Республики Беларусь
|Хмель Андрей Валерьевич,
заместитель Министра
|8 (017) 200-39-86
|Министерство промышленности
Республики Беларусь
|Огородников Александр Сергеевич,
заместитель Министра
|8 (017) 330-04-94
|Министерство связи и информатизации
Республики Беларусь
|Шульган Константин Константинович,
Министр
|8 (017) 287-87-06
|Министерство сельского хозяйства
и продовольствия
Республики Беларусь
|Гракун Владимир Владимирович,
заместитель Министра
|8 (017) 327-69-27
|Министерство спорта и туризма
Республики Беларусь
|Барауля Александр Иванович,
заместитель Министра
|8 (017) 200-43-95
|Министерство транспорта и коммуникаций
Республики Беларусь
|Александрович Наталья Николаевна,
заместитель Министра
|8 (017) 259-79-26
|Министерство труда и социальной защиты
Республики Беларусь
|Ковальков Валерий Валерьевич,
заместитель Министра
|8 (017) 309-93-00
|Министерство финансов
Республики Беларусь
|Татаринович Владислав Викентьевич,
заместитель Министра
|8 (017) 309-40-00
|Министерство экономики
Республики Беларусь
|Чеботарь Юрий Адамович,
заместитель Министра
|8 (017) 200-05-03
|Министерство энергетики
Республики Беларусь
|Михадюк Михаил Иванович,
заместитель Министра
|8 (017) 218-21-07
|Министерство юстиции
Республики Беларусь
|Старовойтов Николай Михайлович,
заместитель Министра
|8 (017) 200-96-84
|Государственный военно-промышленный комитет Республики Беларусь
|Демиденко Игорь Михайлович,
первый заместитель Председателя
|8 (017) 280-91-00
|Государственный комитет по имуществу
Республики Беларусь
|Гаев Андрей Анатольевич,
Председатель
|8 (017) 284-67-72
|Государственный комитет по науке и технологиям
Республики Беларусь
|Щербаков Сергей Сергеевич,
заместитель Председателя
|8 (017) 284-15-54
|Государственный комитет по стандартизации
Республики Беларусь
|Осмола Ирина Ивановна,
первый заместитель Председателя
|8 (017) 233-52-13
|Государственный пограничный комитет
Республики Беларусь
|Филатов Андрей Викторович,
временно исполняющий обязанности первого заместителя Председателя
полковник
|8 (017) 327-01-76
|Государственный таможенный комитет
Республики Беларусь
|Богдевич Александр Викторович,
заместитель Председателя
|8 (017) 218-90-00
|Национальный статистический комитет
Республики Беларусь
|Медведева Инна Викторовна,
Председатель
|8 (017) 367-52-00