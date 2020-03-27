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Руководители региональной и местной власти, а также представители республиканских органов госуправления проведут завтра прямые линии

27.03.2020 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Руководители региональной и местной власти, а также представители республиканских органов госуправления проведут завтра прямые линии
Завтра продолжатся традиционные субботние телефонные линии республиканских органов государственного управления, а также представителями региональной и местной власти. Такие прямые линии стартовали в январе 2015 года и проводятся по субботам.

28 марта с 9.00 до 12.00 состоится прямая телефонная линия с председателем Брестского областного исполнительного комитета Анатолием Васильевичем Лисом. Волнующие вопросы можно задать по телефону в городе Бресте8-0162-21-31-21.

28 марта с 9.00 до 12.00 прямую линию по телефону 31-70-09 проведет председатель Пинского районного исполнительного комитета Игорь Максимович Брилевич.

28 марта с 9.00 до 12.00 прямую линию по телефону 31-60-63 проведет председатель Пинского городского Совета депутатов Леонтий Антонович Лемешевский.

По информации Национального правового Интернет-портала Республики Беларусь, завтра, 28 марта, с 9.00 до 12.00 состоятся прямые телефонные линии с представителями государственных органов. Свои вопросы можно задать, позвонив по телефонам:

Государственный орган ФИО, должность Телефон
Министерство антимонопольного
регулирования и торговли
Республики Беларусь		 Колтович Владимир Васильевич,
Министр		 8 (017) 327-61-21
Министерство архитектуры и строительства
Республики Беларусь		 Швец Олег Дмитриевич,
заместитель Министра		 8 (017) 200-46-15
Министерство внутренних дел
Республики Беларусь		 Хоменко Сергей Николаевич,
заместитель Министра
генерал-майор милиции		 8 (017) 218-55-30
Министерство жилищно-
коммунального хозяйства
Республики Беларусь		 Трубило Геннадий Алексеевич,
первый заместитель Министра		 8 (017) 200-19-00
Министерство здравоохранения
Республики Беларусь		 Андросюк Борис Николаевич,
заместитель Министра		 8 (017) 222-62-92
Министерство иностранных дел
Республики Беларусь		 Шестаков Евгений Андреевич,
заместитель Министра		 8 (017) 327-29-22
Министерство информации
Республики Беларусь		 Бузовский Игорь Иванович,
заместитель Министра		 8 (017) 203-92-31
Министерство культуры
Республики Беларусь		 Бондарь Юрий Павлович,
Министр		 8 (017) 203-75-74
Министерство лесного хозяйства
Республики Беларусь		 Креч Владимир Иванович,
заместитель Министра		 8 (017) 200-46-09
Министерство обороны
Республики Беларусь		 Бурдыко Андрей Валерьянович,
заместитель Министра по тылу – начальник тыла Вооруженных Сил
генерал-майор		 8 (017) 297-10-22
Министерство образования
Республики Беларусь		 Рудый Сергей Валентинович,
заместитель Министра		 8 (017) 200-94-81
Министерство по налогам и сборам
Республики Беларусь		 Клепча Игорь Николаевич,
первый заместитель Министра		 8 (017) 229-79-00
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь		 Ласута Геннадий Федорович,
заместитель Министра		 8 (017) 229-35-90
Министерство природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Республики Беларусь		 Хмель Андрей Валерьевич,
заместитель Министра		 8 (017) 200-39-86
Министерство промышленности
Республики Беларусь		 Огородников Александр Сергеевич,
заместитель Министра		 8 (017) 330-04-94
Министерство связи и информатизации
Республики Беларусь		 Шульган Константин Константинович,
Министр		 8 (017) 287-87-06
Министерство сельского хозяйства
и продовольствия
Республики Беларусь		 Гракун Владимир Владимирович,
заместитель Министра		 8 (017) 327-69-27
Министерство спорта и туризма
Республики Беларусь		 Барауля Александр Иванович,
заместитель Министра		 8 (017) 200-43-95
Министерство транспорта и коммуникаций
Республики Беларусь		 Александрович Наталья Николаевна,
заместитель Министра		 8 (017) 259-79-26
Министерство труда и социальной защиты
Республики Беларусь		 Ковальков Валерий Валерьевич,
заместитель Министра		 8 (017) 309-93-00
Министерство финансов
Республики Беларусь		 Татаринович Владислав Викентьевич,
заместитель Министра		 8 (017) 309-40-00
Министерство экономики
Республики Беларусь		 Чеботарь Юрий Адамович,
заместитель Министра		 8 (017) 200-05-03
Министерство энергетики
Республики Беларусь		 Михадюк Михаил Иванович,
заместитель Министра		 8 (017) 218-21-07
Министерство юстиции
Республики Беларусь		 Старовойтов Николай Михайлович,
заместитель Министра		 8 (017) 200-96-84
Государственный военно-промышленный комитет Республики Беларусь Демиденко Игорь Михайлович,
первый заместитель Председателя		 8 (017) 280-91-00
Государственный комитет по имуществу
Республики Беларусь		 Гаев Андрей Анатольевич,
Председатель		 8 (017) 284-67-72
Государственный комитет по науке и технологиям
Республики Беларусь		 Щербаков Сергей Сергеевич,
заместитель Председателя		 8 (017) 284-15-54
Государственный комитет по стандартизации
Республики Беларусь		 Осмола Ирина Ивановна,
первый заместитель Председателя		 8 (017) 233-52-13
Государственный пограничный комитет
Республики Беларусь		 Филатов Андрей Викторович,
временно исполняющий обязанности первого заместителя Председателя
полковник		 8 (017) 327-01-76
Государственный таможенный комитет
Республики Беларусь		 Богдевич Александр Викторович,
заместитель Председателя		 8 (017) 218-90-00
Национальный статистический комитет
Республики Беларусь		 Медведева Инна Викторовна,
Председатель		 8 (017) 367-52-00

 
Теги: Брест
 
 
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