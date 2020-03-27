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Павел Сапелко: Несмотря на смягчение приговора, Емельянов и Комар по-прежнему политзаключенные
Источник материала: Партизан
27 марта судебная коллегия Минского городского суда под председательством В. Степурко изменила приговоры активистам анархистского движения Никите Емельянову и Ивану Комару, которых белорусская правозащитная общественность признала политическими заключенными.
Ранее суд Советского района Минска приговорил их к семи годам лишения свободы каждому в исправительной колонии.
В результате рассмотрения жалобы приговор был изменен по нескольким частям обвинения. Окончательное решение суда (при частичном сложении):
Никита Емельянов - 4 года колонии усиленного режима;
Иван Комар - 3 года и 6 месяцев колонии усиленного режима.
Юрист Правозащитного центра
«Значительное смягчение приговора является явным результатом жесткой критики, которую правозащитное сообщество Беларуси подвергло приговор суда первой инстанции. Напомню, что требования правозащитников заключались в том, что суд нарушил гарантии справедливого судебного разбирательства, обвиняемые подвергались давлению и пыткам; .
Ни одно из этих нарушений не было исправлено судом апелляционной инстанции, и наказание по-прежнему несоразмерно сурово по внешнему виду и времени. Таким образом, решение правозащитников, вступившее в силу с целью смягчения приговора, не изменится, и правозащитное сообщество по-прежнему будет считать Н. Емельянова и И. Комара политическими заключенными и требовать пересмотра приговора с устранением перечисленных нарушений».
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27 марта судебная коллегия Минского городского суда под председательством В. Степурко изменила приговоры активистам анархистского движения Никите Емельянову и...
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