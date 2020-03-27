Павел Сапелко: Несмотря на смягчение приговора, Емельянов и Комар по-прежнему политзаключенные

Ранее суд Советского района Минска приговорил их к семи годам лишения свободы каждому в исправительной колонии.





В результате рассмотрения жалобы приговор был изменен по нескольким частям обвинения. Окончательное решение суда (при частичном сложении):





Никита Емельянов - 4 года колонии усиленного режима;





Иван Комар - 3 года и 6 месяцев колонии усиленного режима.





«Весна» Павел Сапелко отмечает, что, несмотря на сокращение срока наказания, правозащитное сообщество будет и впредь считать их политзаключенными. Юрист Правозащитного центраПавел Сапелко отмечает, что, несмотря на сокращение срока наказания, правозащитное сообщество будет и впредь считать их политзаключенными.





«Значительное смягчение приговора является явным результатом жесткой критики, которую правозащитное сообщество Беларуси подвергло приговор суда первой инстанции. Напомню, что требования правозащитников заключались в том, что суд нарушил гарантии справедливого судебного разбирательства, обвиняемые подвергались давлению и пыткам; .





Ни одно из этих нарушений не было исправлено судом апелляционной инстанции, и наказание по-прежнему несоразмерно сурово по внешнему виду и времени. Таким образом, решение правозащитников, вступившее в силу с целью смягчения приговора, не изменится, и правозащитное сообщество по-прежнему будет считать Н. Емельянова и И. Комара политическими заключенными и требовать пересмотра приговора с устранением перечисленных нарушений».



