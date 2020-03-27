«Пристегнись к безопасности!»

Источник материала: Чырвоны прамень

Под таким девизом в пятницу, 27 марта, пройдёт единый день безопасности дорожного движения. Его целью станет профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пассажиров. Сотрудники отделения ГАИ Чашникского РОВД организуют встречи в трудовых коллективах, по месту жительства, в ходе которых акцентируют внимание на необходимости строго соблюдать правила перевозки пассажиров, особенно маленьких.





Соответствующая работа будет проведена с водителями на дороге. Им разъяснят правила перевозки несовершеннолетних пассажиров, использования детских удерживающих устройств. Особое внимание уделят автомобилям, в которых будут находиться дети-пассажиры. В случае нарушения правил их безопасной перевозки с родителями проведут профилактические беседы, напомнят об ответственности.

Наталья СТУКАЛОВА.