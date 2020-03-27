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В Беларуси можно будет оплачивать покупки до 100 рублей без ввода ПИН-кода

27.03.2020 13:22 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: pixabay.com

Новый подход реализуется в 29 странах, что в конечном итоге позволит значительно облегчить возможность совершать покупки людям во всем регионе.

Беларусь также среди стран, где повышается лимит при бесконтактной оплате . Сейчас в одно касание картой можно оплатить покупку без ввода ПИН-кода на сумму до 20 рублей, после введения нового подхода сумма будет выше в пять раз – 100 рублей.

В европейских странах целый ряд инициатив Mastercard привели к резкому увеличению оплат бесконтактными картами и мобильными устройствами; 75% всех транзакций Mastercard в Европе теперь являются бесконтактными. Повышение суммы бесконтактной покупки без ввода ПИН-кода позволит в скором времени держателям карт и торговым предприятиям совершать больше платежных операций одновременно быстро и безопасно и без необходимости вводить ПИН-код или пользоваться наличными.

«Mastercard первой оценила потенциал бесконтактных платежей, и с 1 января 2020 года обеспечила готовность всех терминалов к приему этой технологии. Теперь мы все убедились, насколько быстро люди стали отдавать предпочтение оплате ежедневных покупок именно бесконтактно. И сегодняшнее заявление только отражает те быстрые изменения в поведении людей, которым мы все стремимся дать легкость, скорость, спокойствие и уверенность в постоянно изменяющемся мире», – прокомментировал Милан Гаудер , исполнительный вице-президент по продуктам и инновациям Mastercard в Европе.

Среди 29 стран, о которых идет речь, Великобритания, Ирландия, Эстония и Польша – лидеры по постоянному изменению лимитов, в то время как Нидерланды, Греция и Казахстан вводят временное повышение лимитов, чтобы помочь своим гражданам с легкостью совершать покупки с использованием бесконтактных платежей в это трудное время.

Милан Гаудер добавил: «С момента внедрения бесконтактной технологии оплаты Mastercard продвигает ее как простой, безопасный и быстрый способ безналичного платежа. Сегодняшнее заявление означает, что не только те, кто уже использует бесконтактную технологию получат еще больше свободы при совершении оплаты тем способом, который они выбирают. Оно также дает дополнительную поддержку людям в условиях повседневных вызовов, перед которыми они оказываются».

Источник: Myfin.by
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Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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Mastercard объявила о намерении способствовать повышению во многих странах Европы суммы, до которой не требуется вводить ПИН-код при бесконтактных платежах.
 
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