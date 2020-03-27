Источник материала: ОНТ

«Юность» и солигорский «Шахтёр» начинают борьбу в Кубке Президента.

Первый матч пройдет на Чижовка-Арене и начнется в восемь вечера. Отметим, у «Юности» есть небольшое преимущество — в полуфинале команда обыграла «Динамо-Молодечно» со счетом 4:1 в серии, а «Шахтёру» понадобились семь матчей, чтобы победить гродненский Неман. В финале вызывает интерес дуэль вратарей «Юности» и «Шахтёра». Игорь Брикун сыграл в этом плей-офф три «сухих» матча, а у Максима Малютина уже четыре игры «на ноль».

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