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Минздрав: в Беларуси вылечились от коронавируса 32 человека
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На 27 марта в Беларуси проведено примерно 24 тысячи тестов на Covid-19.
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Ранее сообщалось, что прибывшие в Беларусь люди должны находиться в самоизоляции две недели.
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Новости Беларуси. На 27 марта в Беларуси проведено примерно 24 тысячи тестов на Covid-19. По информации Минздрава, выписаны или готовятся к выписке 32 человека. Под...
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