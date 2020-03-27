Минздрав: в Беларуси вылечились от коронавируса 32 человека

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На 27 марта в Беларуси проведено примерно 24 тысячи тестов на Covid-19.

По информации Минздрава, выписаны или готовятся к выписке 32 человека. Под медицинским контролем остаются 62 пациента.

Ранее сообщалось, что прибывшие в Беларусь люди должны находиться в самоизоляции две недели.