Зарплаты игрокам хотят понизить на 50%: Руководство Международной федерации футбола

Источник материала: ОНТ

Руководство Международной федерации футбола намерено ввести антикризисные меры.

Одна из главных задач – договориться с игроками пойти на понижение зарплат на 50%. Как только кризис будет преодолен, контракты вернутся к прежнему статусу. Дополнительно планируется создание фонда, куда будут вносить деньги ФИФА, конфедерации, федерации, футболисты, спонсоры и телевизионные сети. Фонд станет гарантией того, что игра номер один сохранит свою нынешнюю структуру.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram