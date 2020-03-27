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Зарплаты игрокам хотят понизить на 50%: Руководство Международной федерации футбола

27.03.2020 14:48 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Зарплаты игрокам хотят понизить на 50%: Руководство Международной федерации футбола

Руководство Международной федерации футбола намерено ввести антикризисные меры.

Одна из главных задач – договориться с игроками пойти на понижение зарплат на 50%. Как только кризис будет преодолен, контракты вернутся к прежнему статусу. Дополнительно планируется создание фонда, куда будут вносить деньги ФИФА, конфедерации, федерации, футболисты, спонсоры и телевизионные сети. Фонд станет гарантией того, что игра номер один сохранит свою нынешнюю структуру.

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Руководство Международной федерации футбола намерено ввести антикризисные меры. Одна из главных задач – договориться с игроками пойти на понижение зарплат на 50%....
 
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