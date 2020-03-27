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Самый большой самолет в мире взлетел с украинским двигателем
Источник материала: Tut.by
Украинский Ан-225 «Мрия», являющийся самым большим и грузоподъемным самолетом в мире, впервые взлетел после 18-месячного ремонта,
Издание, ссылаясь на данные онлайн трекера FlightRadar24, сообщило, что самолет находился в воздухе два часа, взлетев с аэропорта под Киевом.
Popular Mechanics пишет, что отремонтированный Ан-225 «Мрия» получил, вероятно, новый двигатель производства украинского «Ивченко-Прогресс» и обновленную авионику.
В июле 2019 года The Mirror
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Ан-225 изначально предназначался, чтобы возить легендарный «Буран»
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