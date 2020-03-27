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Самый большой самолет в мире взлетел с украинским двигателем

27.03.2020 15:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Украинский Ан-225 «Мрия», являющийся самым большим и грузоподъемным самолетом в мире, впервые взлетел после 18-месячного ремонта, пишет Lenta.ru со ссылкой на Popular Mechanics.

Издание, ссылаясь на данные онлайн трекера FlightRadar24, сообщило, что самолет находился в воздухе два часа, взлетев с аэропорта под Киевом.

Popular Mechanics пишет, что отремонтированный Ан-225 «Мрия» получил, вероятно, новый двигатель производства украинского «Ивченко-Прогресс» и обновленную авионику.

В июле 2019 года The Mirror написала, что украинские производители собрались завершить строительство второго Ан-225 «Мрия», которое началось в 1989 году и было заморожено в 1994 году. В настоящее время готов на 70 процентов.

 
 
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Ан-225 изначально предназначался, чтобы возить легендарный «Буран»
 
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